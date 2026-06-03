Fejcsere

Fejcsere az OKF és a BvOP élén

Új vezetőket nevezett ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság (BvOP) élére Pósfai Gábor belügyminiszter kedden.



A tárca által az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írták, hogy a belügyminiszter kedden felmentette Góra Zoltánt, az OKF főigazgatóját és Tóth Tamást, a BvOP vezetőjét, egyúttal az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság élére kinevezte Varga Ferencet, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság vezetésével pedig Schmehl Jánost bízta meg.

