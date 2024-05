Voks 24

Csepeli Fidesz: Borbély Lénárd csepeli polgármester kitiltotta Orbán Viktor miniszterelnököt

Borbély Lénárd polgármester kitiltotta Orbán Viktort a közpénzen fenntartott önkormányzati lapból, a Csepeli Hírmondóból: nem jelenhetett meg a miniszterelnök ajánlása, amelyben aláírásával és egy közös fényképpel ajánlotta Dudás Zoltánt, a Fidesz-KDNP polgármester-jelöltjét és programját a csepeli választók figyelmébe - közölte a Fidesz csepeli szervezete pénteken.



"Ez a tény pedig végleg hitelteleníti - a Fidesz bajtársi közösségéből már több mint egy éve végleg kipenderített - Borbély Lénárd és Ábel Attila aljas hazugságait, amikkel már évek óta becsapják, megtévesztik, megosztják a csepeli jobboldali szavazókat", ezért nem engedték a miniszterelnöki ajánlást megjelenni a Csepeli Hírmondóban - írták a közleményben.



"Ezt a brüsszeli tempóban kimódolt cenzúrát még a kádári komcsi mutyivilág szocivá átvedlett elvtársai sem merték megcsinálni" - fogalmaztak a közleményben, megjegyezve, az is utoljára 1950-ben fordult itt elő, hogy politikus magáról nevezzen el közintézményt, ez volt a "Rákosi Mátyás Vas- és Fémművek". Ma már ismét ott tartunk, mint az ötvenes években, Borbély Lénárd álcivil választási pártja a "Borbély Lénárd és Csapata" nevet viseli - írták. Ma ennek a világnak a visszaépítése folyik - tették hozzá.



"Brutális támadás érte a sajtószabadságot, sőt Borbélyék meggyalázták alapvető szabadságjogainkat, a vélemény-nyilvánítás, a tájékozódás és a választói jogát" - emelték ki a közleményben. Úgy fogalmaztak, hogy "adminisztratív eszközökkel akarják elhallgattatni és a politikai térből kiiktatni Magyarország miniszterelnökét és a Fidesz-KDNP polgármester-jelöltjét, azért, hogy meggátolják a csepeli választók szabad tájékozódását, az övékétől eltérő álláspont, vélemény megismerésének lehetőségét". Ráadásul - tették hozzá - a választási időszakban, pont úgy, ahogy Amerikában Donald Trumppal vagy éppen a múlt héten Brüsszelben a jobboldali, konzervatív politikusokkal történt.



A csepeli Fidesz szerint Borbély Lénárd, ha tehetné nemcsak az újságból, de még a szavazólapokról is kitiltaná a Fideszt.



Arra is kitértek a közleményben, hogy "Borbély Lénárd pártjának csillagászati összegű kampányát, luxus módon berendezett Rákóczi úti választási irodáját, pártja teljes működési költségét és a vele szövetségben induló egyesületek politikai kampányát is többszáz-millió forint önkormányzati közpénzből fizeti".



"Ennek a fedezetét a polgármester kitartottjai, a Fideszt elárulók és az egymilliárdért megvett baloldali képviselők együtt szavazták meg neki a 2024. évi költségvetésben" - írták.

A csepeli Fidesz arra kérte a helyi jobboldali és kormánypárti szavazókat, gondolkodjanak el, ne hagyják magukat megvezetni, ne higgyék el a hazugságokat, bátran és okosan éljenek tájékozódási, véleményalkotási és szavazati jogaikkal.



"Borbély Lénárd nem nemzeti, nem keresztény és nem konzervatív, hanem kétszínű és álszent" - írta a pártszervezet. Kiemelték, hogy a választáson a Fidesz ellenében indul, egy polgárinak és civilnek álcázott párt színeiben, a helyi baloldal és a Soros-média totális támogatása mellett. Úgy fogalmaztak: "vajon miért hívják Borbély Lénárdot a csepeli Magyar Péternek?".



"Aki Borbély Lénárdra szavaz, az Orbán Viktor, a nemzeti-keresztény-konzervatív kormány és a Fidesz bajtársi közössége ellen szavaz" - írták a közleményben.