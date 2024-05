Oktatás

Több mint 94 ezren jelentkeztek középiskolába

Idén több mint 94 ezer tanuló: 80 402 nyolcadik, 7 849 hatodik és 5 821 negyedik évfolyamos diák felvételizett középfokú nevelési-oktatási intézménybe - közölte az Oktatási Hivatal.



A közlemény szerint az általános középfokú felvételi eljárásban a nyolcadikosok 97,36 százaléka (78 277 diák) nyert felvételt valamely középiskolába.



A felvételizők 75,92 százaléka (61 045 diák) az első helyen, 91,82 százaléka (73 826 fő) pedig az első három helyen megjelölt területek egyikén folytathatja tanulmányait.



A tanulók 43,34 százaléka (33 927 fő) technikumi, 35,01 százaléka (27 402 fő) gimnáziumi, 17,75 százaléka (13 898 fő) szakképző iskolai, 2,17 százaléka (1 702 fő) szakgimnáziumi, 1,35 százaléka (1 053 fő) szakiskolai, 0,38 százaléka (295 fő) pedig készségfejlesztő iskolai tanulmányi területre jutott be - sorolták.



A 6 évfolyamos gimnáziumba felvételt nyert tanulók száma 4 753 fő, közülük 3 934 főt (82,77 százaléka) az általa elsőnek megjelölt helyre vettek fel, míg 8 évfolyamos gimnáziumba 3 330 fő jutott be, közülük 2 921 fő (87,72 százalék) tanulhat tovább az elsőnek megjelölt helyen - írták.



Emlékeztettek, hogy a középfokú iskolák május 2-ig jogszabály szerint értesítik a tanulókat a jelentkezésük elfogadásáról vagy elutasításáról; ezzel véget ér a középfokú felvételi eljárás általános szakasza.



Úgy folytatták, hogy azok számára, akik az általános felvételi eljárásban esetleg nem jutottak be egyik középfokú iskolába sem, május 6-án rendkívüli felvételi eljárás kezdődik: az Oktatási Hivatal honlapján már elérhető a középfokú intézmények által meghirdetett üres férőhelyek közti tájékozódást biztosító keresőprogram.



A rendkívüli felvételi eljárásban érintett 2 125 diák (az általános eljárásban részt vevők 2,64 százaléka) a rendkívüli felvételire közvetlenül a középfokú iskolákban jelentkezhet - áll a közleményben.