Koronavírus

Népegészségügyi központ: stagnál az örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben

Továbbra is stagnál a szennyvízben a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja - közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ csütörtökön a honlapján.



Azt írták, hogy az év 17. hetében a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízmintákban továbbra is alacsony koncentráció mellett stagnál.



Közölték: a minták többségénél a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a kimutatási határnál alacsonyabb, enyhe emelkedő tendencia Szegeden és Szekszárdon mérhető. A koncentráció minden vizsgált település esetében az alacsony tartományba esik.



Közölték azt is, hogy a 17. héten az influenza A vírus örökítőanyagának koncentrációja a kimutatási határ alatti tartományban maradt a szennyvízben, az országos átlagkoncentráció stagnál.