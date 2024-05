Közlekedés

BKK: péntek estétől vasárnap éjfélig lezárják a Szabadság hidat

Lezárják péntek estétől vasárnap éjfélig a Szabadság hidat az Európai Unióhoz csatlakozás 20. évfordulója alkalmából tartandó rendezvény miatt, a lezárás miatt a közúti és a közösségi közlekedésben is változások lesznek - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön.



Május 3-án, pénteken 18 órától 5-én, vasárnap éjfélig lezárják a Szabadság hidat, valamint esténként a Fővám teret és a Közraktár utcát a Bakáts utca és a Fővám tér között. A pesti oldalon a kiskörúti 47-es, 48-as és 49-es villamos helyett az 3-as és 4-es metróval, valamint a 9-es és 72-es járatokkal, Pest és Buda között pedig a 4-es metróval, illetve a 7-es és a 133E busszal lehet utazni.



A Szabadság híd lezárása miatt a Veres Pálné utcából nem lehet kihajtani a Vámház körútra, helyette a Só utcán át érhető el a Belgrád rakpart, és onnan az esti órák kivételével vissza lehet hajtani a Vámház körútra is.



Közölték: minden este (pénteken 21 órától, szombaton és vasárnap pedig 19.30-tól 24 óráig) lezárják a Vámház körutat is a Fővám tértől a Lónyay utcáig. Ebben az időszakban a Belgrád rakpartról, illetve a Salkaházi Sára rakpartról csak a Havas utca felé lehet majd tovább haladni. A Vámház körút-Lónyay utca csomópontból nem lehet a Vámház körútra a Szabadság híd felé kanyarodni. A Közraktár utcában a Boráros tér felől érkezőket a Bakáts utcán át a Lónyay utcába terelik. A Közraktár utcában a Fővám tér és a Bakáts utca közötti szakaszon a Salkaházi Sára rakpart felé, illetve a Boráros tér felé is lehet közlekedni.



A turistabuszok számára esténként a Fővám tér környékén kijelölt terelőutak nem járhatók. A Boráros tér felől érkező autóbuszok csak a Bakáts utca-Lónyay utca útvonalon tudnak továbbhaladni.



Több villamos- és autóbuszjárat is módosított útvonalon közlekedik.