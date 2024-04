Autósport

A hazai élmezőny is rajthoz áll a május végi Diósgyőr-ralin

Május 24-26-án rendezik a II. Diósgyőr-ralit, a HUMDA országos ralibajnokság idei szezonjának második futamát, így a viadalon az ORB2 és az ORB3 mellett az első osztály, valamint a klasszikus versenyautókat felvonultató Historic kategória is jelen lesz.



Az eseményt beharangozó pénteki sajtóközlemény szerint a hazai ralis elit négy év után tér vissza a borsodi megyeszékhelyre, miután tavaly az ORB2 és az ORB3 mezőnyének rendeztek itt futamot.



"A tavaly őszi visszajelzések azt mutatták, hogy minden szempontból sikeres volt a bemutatkozásunk, egyben a visszatérésünk. A csapatok, a versenyzők és a nézők is elismerően beszéltek a versenyről, sportszakmai szempontból tehát van egy jó alap, amire építhetünk" - idézte a közlemény Jacsó Tibort, az Észak-Magyarországi Autó és Motorsport Zrt. (ÉMAM Zrt.) vezérigazgatóját, a Diósgyőr-rali főszervezőjét. A szakember hozzátette, mivel idén az ORB1 és a Historic géposztály tagjai is indulnak a viadalon, a szervezésben is több a feladat, de azon dolgoznak, hogy mindenki elégedett legyen.



"Idén a DVTK Stadion lesz a központ, itt fog működni a verseny- és sajtóiroda, valamint a létesítményünk biztosítja a szervízpark területét is. A tavalyihoz hasonlóan a ceremóniákra, a díjkiosztó ünnepségekre is itt állítjuk fel a dobogót. A nézők itt az egész mezőnyt láthatják, találkozhatnak a pilótákkal és a navigátorokkal és több látványossággal is készülünk, vasárnap például gyermeknapi programokkal" - mondta Világi Péter, a DVTK kommunikációs igazgatója.