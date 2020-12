Koronavírus

Tom Cruise nagyon durván kiakadt a pandémiás szabályokat megszegő munkatársaira - videó

A hetedik Mission: Impossible-film londoni forgatásán Tom Cruise elbocsátással fenyegette meg azokat a stábtagokat, akik nem veszik komolyan és nem tartják be a pandémiás szabályokat. 2020.12.16 MTI

A sztár kirohanásáról készült hangfelvételről a The Sun brit bulvárlap számolt be.



A káromkodásokkal fűszerezett kirohanásban az akciófilm sztárja és producere kiabált a stábbal a távolságtartással és egyéb pandémiás szabályok betartásával kapcsolatos felelősségükről, amelyek lehetővé teszik a filmek készítését a koronavírus-járvány idején. A színész megfenyegette a stábtagokat, hogy ha nem viselkednek felelősségteljesen, el lesznek bocsátva.



Cruise azt is mondta a stábnak, hogy Hollywoodnak nagy szüksége van az olyan filmekre, mint a Mission: Imposible, hogy a letaglózott filmipar tovább működhessen.



Cruise képviselői nem kommentálták a cikket, de a sztárhoz közeli források szerint a hiteles a felvétel. A The Sun nem írta meg, hogy mikor készült a felvétel, de a filmesek december elején érkeztek Londonba.



A Mission: Impossible hetedik epizódja az első filmek egyike volt, amelynek forgatását februárban Velencében fel kellett függeszteni a koronavírus-járvány miatt. A produkció felvételei szeptembertől folytatódhattak Olaszországban, Norvégiában és Londonban. Cruise személyesen kérte meg a norvég kormányfőt, hogy a film egyes részeit Norvégiában forgathassák a módosított karanténszabályok betartásával.



A Paramount Pictures filmjét a tervek szerint 2021 novemberében mutatják be.



A Mission: Impossible a legjövedelmezőbb hollywoodi filmsorozatok közé tartozik. A 2018-ban bemutatott Mission: Impossible - Utóhatás című legutóbbi epizód világszerte 791 millió dolláros (231 milliárd forintos) jegybevételt hozott a mozikban.