Világvége

Egy jellemzően fákat érintő kórokozó betegített meg embert

Indiai orvosok jegyezték fel az első ismert esetet, amikor ember fertőződött meg olyan gombával, amely általában fákon található.



A Chondrostereum purpureum, közismertebb nevén lilás réteggomba világszerte elterjedt, lombos fákon élősködő, azok betegségét okozó, nem ehető gombafaj.



Most azonban úgy tűnik, hogy a gomba embereket is megfertőzhet, miután egy 61 éves kelet-indiai férfit kórházba szállítottak egy sor olyan tünettel, amelyek három hónapja kínozták, többek között fáradtsággal, rekedtséggel, köhögéssel és nyelési nehézségekkel.



A beteg mellkasának röntgenfelvételét követően az orvosok nem tudták azonosítani a problémát, de a férfi nyakának CT-vizsgálata tályogot mutatott ki, amelyet megvizsgáltak, és végül lilás réteggombaként azonosítottak.



A Chondrostereum purpureum jellemzően a levegőbe kerülő spórák révén terjed, így fertőzi a közeli növényeket. Nem világos azonban, hogyan fertőződött meg az indiai férfi a gombával.



A beteg az esetleírás szerint mikológus, azaz gombakutató, de állítása szerint soha nem dolgozott lilás réteggombával. Kutatásai során azonban dolgozott rothadó anyagokkal, egyéb gombákkal és más növényekkel.



Az orvosok teljesen lecsapolták a tályogot, és gombaellenes gyógyszerekkel kezelték a fertőzést. A férfit azóta kiengedték a kórházból, és a kutatók szerint nincs jele a kiújulásnak.



Bár a kutatócsoport úgy véli, hogy ezt a konkrét esetet az okozhatta, hogy a beteg a gomba közvetlen közelében dolgozott, mindazonáltal aggodalmukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy a lilás réteggomba, valamint más törzsek is megbetegíthetik az embereket.