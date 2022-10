Világvége

A WHO riadót fúj a kolerajárványok miatt

Csak idén 26 országból jelentették kolerajárvány kitörését, és az átlagos halálozási arány jelentősen emelkedett - közölte pénteken az Egészségügyi Világszervezet (WHO).



"Az évek óta csökkenő számok után az elmúlt évben világszerte nagyon aggasztóan megugrottak a kolerajárványok" - mondta Philippe Barboza, a WHO kolerával és járványos hasmenéses betegségekkel foglalkozó csoportjának vezetője egy genfi sajtótájékoztatón.



Hangsúlyozva, hogy "maguk a járványok nagyobbak és halálosabbak", Barboza elárulta, hogy az átlagos halálozási arány idén már háromszor magasabb volt, mint öt évvel korábban.



Aggodalmát fejezte ki a Szíriában, Afrika szarván és Ázsia egyes részein, különösen a pusztító árvizekkel küzdő Pakisztánban kitört járványok miatt.



Barboza kifejtette, hogy a "szélsőséges éghajlati jelenségek", például árvizek, ciklonok vagy aszályok a szegénység és a konfliktusok mellett, mind a kolerajárványok egyik fontos okává váltak. Azzal, hogy a természeti katasztrófák tovább csökkentik a tiszta vízhez való hozzáférést, "ideális környezetet teremtenek a kolera virágzásához" - mondta a tisztviselő.



Egyúttal felszólította az országokat, hogy "most cselekedjenek", hogy elkerüljék a helyzet további súlyosbodását. Mivel a kolera elleni vakcinák nem könnyen hozzáférhetőek, Barboza szerint fontos, hogy "megtaláljuk a módját annak, hogy több gyártót vonjunk be". Az antibiotikumokhoz és a tiszta vízhez való hozzáférés kiszélesítése, valamint a jobb felügyelet szintén kiemelkedő fontosságú a járványok megelőzésében és kezelésében - mondta Barboza, megjegyezve, hogy a kolera "megelőzhető és kezelhető" betegség.



Megjegyzései egy nappal azután hangzottak el, hogy a szíriai egészségügyi minisztérium arról számolt be, hogy a háború sújtotta országban a kolerás megbetegedések száma elérte a 426-ot, és hogy a 33 megerősített haláleset közül sokat az okozott, hogy késlekedtek az orvosi segítség igénybevételével - magyarázta a minisztérium.