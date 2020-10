Erős földrengés rázta meg Törökországot és Görögországot - videók

Magyar idő szerint 13 óra 12 perckor 7-es erősségű rengést mértek pénteken Törökország nyugati tájain, a rengés még Görögországban is jókora károkat okozott. Az epicentrumhoz közel eső Izmir városában emeletes házak lettek a földdel egyenlőek, az emberek elvesztették egyensúlyukat az utcákon. A rengés következtében volt, ahol kisebbfajta cunami alakult ki, víz alá kerültek az utcák. A károk felmérése még folyamatban - írja az Időkép.

Wow a mini tsunami occurred in Izmir's Seferhisar after a 6.6 magnitude earthquake pic.twitter.com/uRNz0PrXeZ

A 6.9 Magnitude Earthquake has Struck City of Izmir , Turkey



Reports have Extensive Damages Coming in ..... pic.twitter.com/Xj7UITqoZ6