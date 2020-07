Rekordmagas volt az átlaghőmérséklet júniusban a szibériai sarkvidéken az Európai Unió Földet és a klímaváltozást megfigyelő kutatóprogramjának adatai szerint.



A hőmérséklet egyes területeken elérte a 10 Celsius-fokot is, a hőség pedig elősegítette a bozóttüzek lángra lobbanását a térségben, ezzel példátlan mennyiségű, mintegy 59 millió tonna szén-dioxid került a légkörbe - írta a Copernicus Climate Change Service (C3S) adatai alapján a BBC hírportálja.



A forró nyári időjárás nem ritka az Északi-sarkvidéken, de az elmúlt hónapok abnormálisan melegek voltak. A tudósok úgy vélik, az Arktisz kétszer gyorsabban melegszik a globális átlagnál.



A C3S kutatói szerint a térség átlagos hőmérséklet-növekedése 5 fok volt, ami több mint három fokkal haladja meg az előző két rekordmeleg június értékét, az egyik 2018-ban, a másik 2019-ben volt.



Verhojanszk városban június 20-án 38 fokot mértek, ami 18 fokkal melegebb az átlagos júniusi napi hőmérsékleti maximumnál.



Eközben mintegy 246 tűz pusztított több mint 1400 négyzetkilométeren július 6-áig az orosz erdészeti hatóság szerint.



A két jelenség összefügg: a magasabb hőmérséklet és a szárazabb felszín ideális körülményeket biztosít a tűzgyulladáshoz és a lángok fennmaradásához hosszú időn át - monda Mark Parrington, a C3S egyik vezető tudósa a Reuters brit hírügynökségnek.

Extremely hot again on the fringe of the Arctic Ocean.



An astonishing + 34 °C has just been recorded at a latitude of 73 °N today in Russia. This is about + 20-25 °C warmer than normal.



Note how much open water there is compared to normal. Sea ice is taking a hit. pic.twitter.com/y0w5PLjkHx