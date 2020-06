Állatok

Rejtélyes elefántpusztulás Botswanában: két hónap alatt 154 állat hullott el

Rejtélyes elefánthalál okait kutatják Botswanában, ahol két hónap alatt 154 tisztázatlan okból elpusztult állat tetemét találták meg.



A hatóságok szerint kizárt, hogy orvvadászok ölték volna meg méreggel az elefántokat, ugyanis az állatok temetét megcsonkítatlanul, az agyarukkal együtt találták meg, és kizárják a lépfenefertőzést is, ami pedig időnként előfordul a világ legnagyobb elefántpopulációjának otthont adó országban. A múlt év októberében mintegy száz elefántot találtak holtan Botswanában, de akkor is csak az állatok egy része pusztult el lépfenében, a többi a szárazság következtében.



A lakosságot óva intették az elpusztult állatok húsának elfogyasztásától, a megtalált tetemeket elégetik. A tágas botswanai szavannákon él az afrikai elefántok egyharmada, mintegy 135 ezer állat.



Ezzel egy időben a kelet-afrikai országban hétfőn hozzákezdtek az orrszarvúak biztonságos helyre telepítéséhez és szarvuk eltávolításához, hogy megvédjék őket a vadorzóktól. Tavaly decembertől május elejéig az Okavango folyó deltájában 25 rinocéroszt öltek az orvvadászok, kihasználva, hogy a koronavírus-járvány miatt távol maradtak a szafarituristák. Összehasonlításképpen: egy sokkal hosszabb időszakban, 2018 októbere és 2019 decembere között 31 orrszarvú esett a vadorzók áldozatául.



Az orrszarvúak szarvának lefűrészelése fájdalommenetes és a hatóságok azt ígérik, hogy igyekeznek a minimumra csökkenteni a stresszt is, amit a művelet okoz az állatoknak. A "műtét" után az állatokat szoros megfigyelés alatt tartják mindaddig, amíg visszatérnek normális napi életvitelükhöz.