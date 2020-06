Vérvörös folyók: a Nornickel állja az olajbaleset költségeit

A Nornickel bányavállalat állja az északi sarkvidéki övezetben bekövetkezett súlyos olajbaleset utáni környezetmentési munkálatok költségeit, és kész kifizetni a történtek miatt kiszabandó bírságot is - jelentette ki Vlagyimir Potanyin, a cég elnöke egy pénteki, Vlagyimir Putyin államfő részvételével megtartott ökológiai videokonferencián.



Putyin kérdésére válaszolva Potanyin a mentés költségeit mintegy 10 milliárd rubelre becsülte. (A rubel jelenleg mintegy 4,45 forintot ér.) Mint mondta, kész annyit kifizetni, amennyi csak szükséges.



Vlagyimir Potanyin a Forbes magazin szerint a leggazdagabb vállalkozó Oroszországban, vagyonát a lap 25,5 milliárd dollárra becsülte.



Putyin a környezetvédelmi szakemberek és kormányzati vezetők részvételével megtartott tanácskozáson helyeselte, hogy a bányavállalat fizeti a számlát. Mint mondta, ha idejében kicserélték volna a balesetet okozó tartályt, nem lenne szükség ilyen kiadásokra.



Sajtójelentések szerint a Nornickelt műszaki ellenőrök korábban figyelmeztették arra, hogy az üzemanyagtartályok elrozsdásodtak, és konzoljaik meggyengültek.



Andrej Ivanov, az orosz főügyészség szóvivője kijelentette, hogy a véglegesen meg nem erősített feltételezések szerint a baleset oka a talaj és tartály betonalapzatának megsüllyedése volt. Korábban megjelent értesülések szerint ennek oka, hogy felolvadt a korábban örökké fagyott terület.

State of emergency in Norilsk after 20,000 tons of diesel leaks into Arctic river system. Fear that thawing permafrost caused damage to storage tank https://t.co/EYvzar8jUQ pic.twitter.com/oN4pOtLZy0