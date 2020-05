Hatalmas tűzvész pusztított a Duna-deltán

A lenti képek nem az ausztrál bozóttüzekről készültek, és nem is Amazóniában, hanem a szigorúan védett Duna-delta területén - osztotta meg a szomorú történetet Facebook-oldalán Mihai Gotiu román szenátor, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség tagja. A román kikötővárosban, a négy világítótorony városában, Sulinában csaptak fel a lángok az egyik éjjel, a lakosság a kétségbeesetten menekülő állatok zajára ébredt - írta az esetről a román lap, a mandri.ro.

2019-ben is tűzvész pusztított a térségben, sokan álhír terjesztéssel vádolják a szenátort és a lapot is, ám többször is megerősítették, hogy tavaly is és idén, 2020-ban is volt tűz a térségben.