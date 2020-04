Világvége

Brutális méhpusztulás a Rábaközben

Egy ismeretlen gazdálkodó néhány órás permetezése miatt 63 méhcsalád pusztult el Rábaközön a hétvégén - számolt be a döbbenetes esetől a Kisalföld.



Németh Gábor méhész – az ő méhcsaládjai pusztultak el – korábban hiába hirdette büszkén, hogy a környezetükben a gazdák méhkímélő módszerekkel és eljárásokkal dolgoznak, ennek hétvégén vége szakadt.



A méhcsaládok pusztulásával a méhészt is több száz kilogrammnyi kár érte. Vasárnap az állategészségügyi hatóság és a növényvédelmi igazgatóság szakemberei is jártak a helyszínen: vagy rossz szert használt valaki, vagy helytelen technológiát alkalmazott. Vannak ugyanis olyan szerek, amelyeket csak napkelte előtt, illetve napnyugta után lehet alkalmazni.

Mint ismeretes, a méhféléknek csaknem kétezer faja ismert. Az elfogyasztott ételeink egy részét, a nektár és pollengyűjtést, a virágok beporzását, és természetesen a mézet is nekik köszönhetjük. Gazdasági értéküket uniós szinten több tízmilliárd euróra taksálják. Rengeteg haszonnövény függ a méhek beporzásától. Nélkülük akár az összes élelmiszerünk harmadát elveszíthetjük. Ha kipusztulnak a méhek, az emberiség csak négy évvel éli túl.