Katasztrófa

Csernobil: videó bizonyítja, milyen mértékben emelkedett a sugárzás a radioaktív erdőben pusztító tűz miatt

Mint ahogyan azt a ma.hu elsőként megírta, kigyulladt a csernobili atomreaktorhoz közeli erdő szombaton. A lángok a 30 km-es zónában csaptak fel. Az Ukrajnában található és Fehéroroszországba is jócskán átnyúló, a csernobili atomerőmű-baleset után kitelepített terület a legnagyobb mértékben szennyezett a katasztrófa utáni radioaktív kihullás miatt.



A hírek szerint 18 egység és 100 tűzoltó próbálta megfékezni a lángokat, a tűz már legalább 100 hektárt emésztett fel és - mint írták - nagyon gyorsan terjedt. Helikopterekkel és vízszállító repülőkkel is próbálták támogatni az oltást. A legfrissebb hírek szerint már nincsenek látható lángok, de itt-ott még parázslik és izzik a terület.



A hatóságok szerint a tűz ellenére nem emelkedett a sugárzás a környéken. Ám az ukrán Yaroslav Yemelianenko közzétett egy videót, amelyen egy Geiger-Müller számlálót tart a kezében - 0.25-nél látható a mérés a videón. Az ukrán hatóságok is megerősítették a mért adatokat, miszerint "16-szorosára emelkedett a sugárzás a normál értékhez képest a tűz gócpontjában és környékén". Az jó kérdés, mi számít szerintük "normálnak" és "környéknek".

Az esetről a brit Guardian is beszámolt.