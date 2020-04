Koronavírus-járvány

Szinte száz százalékosan hat a koronavírus ellen egy régi állatgyógyszer

Nagyon úgy tűnik, hogy a rühösség és más paraziták ellen alkalmazott gyógyszer adja a megoldást a koronavírusra-járványra, miután ausztrál kutatók tesztjében közel száz százalékos sikerrel tüntette el a vírust a főként állatgyógyászatban használt hatóanyag.



Noha a kutatók óvnak a túlzott optimizmustól, a kísérletekben az Ivermectin alig két napnyi adagolás után 99,8 (!) százalékban elpusztította a vírust a fertőzött sejtekből, a harmadik napra pedig teljesen kiirtotta a világjárványt okozó kórokozót.



A tudósok szerint a szer tulajdonképpen megbénítja a koronavírust, és megakadályozza, hogy reprodukálódjon. Az ausztrál kutatók alig várják, hogy megkezdődhessenek az emberkísérletek, és az állatgyógyászatban, valamint a humán medicinában is használt Ivermectint végre koronavírus-fertőzötteken is kipróbálják.



A gyógyszert egyébként eredetileg parazitafertőzések ellen alkalmazzák, mint a rühösség, malária vagy az elefántkór. Felfedezéséért 2015-ben William C. Campbell ír és Omura Szatosi japán tudósok orvosi Nobel-díjat kaptak - írta a The Daily Mail.