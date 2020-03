Kitört a Merapi vulkán Indonéziában - videók

Kitört kedden a Jáva szigetén lévő Merapi vulkán, Indonézia legaktívabb tűzhányója, amelynek három kilométeres körzetében evakuálást rendeltek el a hatóságok. A tűzhányó sűrű és terebélyes hamufelhőt eregetett hat kilométeres magasságba.



Az indonéziai földtani és vulkanológiai kutatóintézet azt közölte, hogy a kitörés következtében gázfelhők gomolyognak a vulkán lejtőin. A hatóság figyelmeztetést adott ki a termékeny lejtőkön élőknek, hogy három kilométeres körzetben kerüljék el a krátert. Szemtanúk beszámolói szerint a kitörést 30 kilométer távolságban is hallani lehetett.



Az intézet ugyanakkor nem növelte meg a Merapira vonatkozó riasztás szintjét, amely jelenleg a harmadik legmagasabb fokozaton van a tavaly óta tartó folyamatos vulkanikus tevékenység miatt.



A 2968 méter magas hegy az ötszáz indonéziai vulkán legaktívabbja. Az utolsó nagyobb kitörése, ami 2010-ben történt, 353 ember halálát okozta. A 260 millió lakosú Indonézia a földrengések és vulkánkitörések gyakoriságáról ismert csendes-óceáni Tűzgyűrűn fekszik.

#merapi is one of the active mountains in Indonesia. The incident was this morning. Look at the lightning in the volcanic ash.



Let's pray that everything is fine.#Indonesia #TuesdayThoughts pic.twitter.com/rTUybIm63L