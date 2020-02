Járvány

A mi környékünkön nincs olyan pánik mint Magyarországon - írta egy olasz nő a karantén mellől

Már nemcsak a karanténba zárt nyugat-európai régiók városaiban, de Budapesten is javában zajlik a nagy élelmiszer-felvásárlás, amelyről itt írtunk részletesebben.



A vásárlók teljes polcrendszereket és sorokat ürítettek ki, elsősorban a különféle tartós élelmiszereket vitték, csupa olyasmit, amelyekkel egy esetleges - akár hosszú ideig tartó - karantén esetén is biztosítani lehet egy család étkezését.

Egy, Olaszországban élő nő szinte megdöbbent a magyar pánikon, és valós képet posztolt az olasz karantén mellől, hogyan is néz ki most ott egy szupermarket. "Minden soron ugyanúgy megy az árufeltöltés mint eddig. Ezen a környéken, ahol én élek (Negrar), mindenki éli az életét mint eddig" - írta. Azt is elárulta, hogy nincs nyugtuk a magyar médiától: zaklatják őket az olaszországi magyar csoportokon keresztül. "Mi ez, ha nem megfélemlítés. Ahogy én látom, itt nem félnek így az emberek..." - tette hozzá. Kattintson a teljes posztért >>>