Helikopterről szórják az éhező állatoknak az élelmet Ausztráliában - videó

Az új-dél-walesi hatóságok helikoptereket és repülőgépeket vetnek be, hogy élelmet, elsősorban zöldségeket szórjanak az éhező állatoknak a bozóttűz sújtotta területeken. 2020.01.13 16:15 MTI

Eddig közel két tonna élelmiszert, elsősorban sárgarépát és édesburgonyát dobtak le a kenguruknak, akiknek élőhelyét elpusztította a hónapok óta tartó bozóttűz.



A közönséges hegyikenguruk már a szeptemberben kezdődő tűzvész előtt is veszélyeztetve voltak, túlélésüket csak nehezíti a folyamatban lévő válságos helyzet.



Becslések szerint már több mint egymilliárd állat pusztult el a katasztrófában, és több mint 8,4 millió hektár perzselődött fel.



Matt Kean, Új-Dél-Wales környezetvédelmi minisztere szerint több kengurupopuláció élőhelye is felégett az elmúlt időszakban, melyek az aszály miatt egyébként is veszélyeztetett helyzetben voltak.



A helyi kormányzat különböző területeken szórt szét élelmet és vizet, többek között a Kenguru-völgyben is.



A tüzek eddig legalább 25 ember halálát okozták, és több mint 2000 otthont pusztítottak el.

