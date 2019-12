Mérgező füstfelhő Ausztráliában: hónapok óta tombolnak a bozóttüzek

A hónapok óta tartó bozóttüzek miatt soha nem látott légszennyezést okoz Sydneyben, a betegek száma is megugrott. Nem sok jóval kecsegtetnek a meteorológiai előrejelzések sem: keddre több mint 40 Celsius-fokos maximumokat jósolnak. Körülbelül 1600 tűzoltó folytat reménytelen küzdelmet a lángok ellen.



Ausztrália keleti partján, Canberrából a lakosok vasárnap mérgező füstfelhőről számoltak be. A térségben csaknem 140 tűzvész tombol, a helyzet különösen súlyos a délkeleti Új-Dél-Wales államban. Scott Morrison ausztrál miniszterelnök vasárnap az államba érkezett, és helyszíni sajtótájékoztatón, valamint Twitteren mondott köszönetet a tűzoltóknak az eddigi munkájukért.



Hatóságok arra figyelmeztettek, hogy az Új-Dél-Wales központjától, az ötmillió lakosú Sydneytől északnyugatra mintegy 60 kilométer hosszan pusztító Gospers-hegyi óriási tűz eloltására egyelőre kevés az esély, a lángokat vélhetően csak a januári esőzések megérkezésével sikerül teljesen eloltani.



Az államban körülbelül 1600 tűzoltó 96 bozóttűz megfékezésén dolgozik. A meteorológiai előrejelzések szerint a helyzet kedden súlyosbodik, aznapra ugyanis több mint 40 Celsius-fok és erős szél várható.



Ausztráliában nem szokatlanok a pusztító bozóttüzek, ám a mostani, a szokásos tüzek időszakát jóval megelőző tűzvész meglepetésként érte az érintett területeken élőket. A tüzek példátlan légszennyezést okoztak Sydneyben és az ország keleti partvidékén, a füst és a szállópor a légzőszervi betegségek megugrását idézte elő.



Új-Dél-Wales Szövetségi Állam környezetvédelmi minisztériuma csütörtökön közölte, hogy a bozóttüzek és füstjük Ausztrália egyik legnagyobb légszennyezését okozták.

Climbing out through the smoke over Canberra today. #bushfires pic.twitter.com/QRjlNY6K6I

Get used to it: smoke haze is likely to worsen | Canberra CityNews https://t.co/07SBwVvhes via @skinnergj