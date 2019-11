Világvége

Bakancsos kutyus menti a koalákat az ausztrál bozóttűzből - képek

Gyakorlatilag kihaltak a koalák abban a térségben, amelyben bozóttűz sújtja Ausztráliát. Rengeteg állat elpusztult, sokat pedig kórházakban - vagy önkéntesek saját otthonukban - kezelnek különböző fokú égési sérülésekkel.



Egy cuki kis piros bakancsos mentőkutya is segít abban, hogy felkutassák a mentőexpedíciósok a koalákat: amikor Bear (Maci) koalaszagot érez, azonnal jelzi, hogy nyomot fogott.



A keverék kutyus bizonyára átérzi a helyzetet, ugyanis korábbi gazdái az utcára tették. Ezt követően karolták fel a hontalan ebet, és speciális kiképzés után ő lett az első és egyben az egyetlen kutya a világon, aki képes kiszimatolni a koalákat még akár ürülékük alapján is.



Nem túlzás, hogy a mentőkutya hősiesen végzi munkáját, hiszen a koalák már a végét járják, eddig is veszélyeztetett faj volt, most meg aztán pláne. Persze, az emberek is mindent megtesznek, de valljuk be, a kutyaszimatnál kevés megbízhatóbb nyomozó van.