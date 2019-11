Katasztrófa

Szükségállapotot rendeltek el a pusztító tűzvész miatt Ausztráliában

Szükségállapotot rendeltek el hétfőn a helyi hatóságok Ausztrália Új-Dél-Wales és Queensland államában a várhatóan "katasztrofális" tűzvész miatt.



A legnagyobb veszélyben lévő területeken élőket felszólították, hogy hagyják el otthonaikat, mert kedden előreláthatólag példátlanul meleg és szeles idő lesz, ami tovább szíthatja a már égő bozóttüzeket. Új-Dél-Walesben már három ember meghalt, és 150 ház megsemmisült a tűzben a hétvégén.



A szükségállapot széles körű felhatalmazást ad a tűzoltóságnak, hogy kormányzati erőforrásokat mozgósítsanak, kitelepítéseket rendeljenek el, utakat zárjanak le és közszolgáltatásokat állítsanak le. A rendkívüli jogrend hét napig lesz érvényben.



Ausztráliában nem szokatlanok a pusztító bozóttüzek, ám a mostani, a szokásos tüzek időszakát jóval megelőző tűzvész meglepetésként érte az érintett területeken élőket.



"Mindenkinek ébernek kell lennie, bárhol is legyen, és mindenkinek a legrosszabbra kell készülnie, és senki sem lazíthat" - hangsúlyozta Gladys Berejiklian, Új-Dél-Wales miniszterelnöke.



Sydneyt egyelőre megkímélték a lángok, de a nagyvárost övező térségre keddre már szintén "katasztrofális" tüzet jeleznek előre. A tűzveszély osztályozását 2009-ben vezették be, és Sydneyt azóta most először fenyegeti ilyen súlyos tűzvész. A legnépesebb ausztrál városban keddre 34 Celsius-fokos hőmérsékletet prognosztizálnak.