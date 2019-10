10 kilométeres hamuoszlopot lövellt egy kamcsatkai vulkán

Tíz kilométer magas hamuoszlopot lövelt vasárnap a Sivelucs vulkán a Kamcsatka-félszigeten, ami fennakadásokat okozhat a légi forgalomban - közölték orosz kutatók.



Az egyik helyi vulkanológiai intézet szakemberei szerint további kitörések akár 15 kilométeres hamuoszlopot is eredményezhetnek.



Az orosz polgári védelem szerint a lakosság nincs veszélyben. A Sivelucs Kamcsatka legészakibb vulkánja, 45 kilométerre van a legközelebbi településtől, a mintegy ötezres lakosságú Kljucsitól.



A hamu azonban több száz kilométerre szóródott az Egyesült Államokat Oroszországtól elválasztó Bering-szoros felett.



A Sivelucs Kamcsatka legnagyobb vulkánja, hosszas szünet után 2006. december 4-én adott újra életjelet magáról, és azóta folyamatosan aktív.



Kamcsatkán 160 vulkán található, ebből 29 aktív.

