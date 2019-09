Forgószél

Elérte Kanadát a Dorian, a Bahamákról menekülnek

hirdetés

Heves esővel és erős széllel elérte Kanada atlanti partját szombat este a Dorian hurrikán. Több százezer ember otthonában megszűnt az áramszolgáltatás Új-Skócia tartományban, fővárosában, Halifaxben pedig a belvárosban ledőlt egy építési daru. Közben több ezer ember menekült el a Bahamák korábban letarolt északi szigeteiről.



A vihar pusztításának egyelőre egyetlen áldozata sincs Kanadában.



Új-Skócia előtt Észak-Karolinában, annak is elsősorban a part mentén fekvő, festői kis szigetvilágában - amelyet Outer Banksnek neveznek - pusztított a hurrikán. Ocracoke szigetét az esőzés és az óceán hullámai csaknem teljesen elöntötték, a szigetet és az ott élőket a vihar elszigetelte a külvilágtól. Szombaton azonban már elkezdett visszahúzódni a víz. A turisták körében vadregényes partja miatt közkedvelt Ocracoke szép időben is csak hajóval vagy légi járművön érhető el.



Közben a Dorian által leginkább sújtott bahamai szigetekről több ezer ember menekült el szombaton a fővárosba, Nassauba, mert lakhelyükön egyre elviselhetetlenebbek a körülmények, pedig a vihar már több napja elvonult, és hajókon érkeznek segélyszállítmányok. A halálos áldozatok száma 43, de ez sokkal több is lehet, mert százakat - vagy akár ezreket - tartanak nyilván eltűntként.