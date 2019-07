Folyamatosan reng Kalifornia - mikor lesz már vége? - videók

Erős, 6,4-es erősségű földrengés rázta meg csütörtökön Kaliforniát Los Angeles térségében. Ezt számtalan, igen erős utórengés is követte. Szombaton pedig egy, a Richter-skála szerinti 7,1-es erősségű rázkódás pattant ki ugyanott.

Major damage is expected here in Ridgecrest, California after the earthquake. Huge fire at a mobile home park captured by WCK's @cheftkilcoyne - Our team is safe and we will be working to support evacuees. pic.twitter.com/djSogOLyxA