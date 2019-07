Fiókáját csikkel etető madarat fényképeztek egy floridai tengerparton

Fiókáját csikkel etető madarat fényképezett egy természetfotós egy floridai tengerparton. Környezetvédők arra figyelmeztetnek, hogy a madarak összetévesztik a táplálékot a szeméttel, aminek súlyos következményei lehetnek.



Karen Mason fotós a Tampa közelében lévő St. Pete tengerparton kapta lencsevégre azt a pillanatot, amikor egy karibi ollóscsőrű madár (Rynchops niger) egy eldobott csikkel eteti a fiókáját.



Mason a Facebookra posztolta a képet a következő figyelmeztetéssel: "Ha dohányzol, kérlek, ne dobd el a csikket" - idézte a BBC News.



A brit Királyi Madárvédő Társaság (RSPB) közleményében "szívszorítónak" nevezte a fotót, és hangsúlyozta: "a természet küzd, hogy alkalmazkodjon az emberi szemeteléshez".



Mason egy másik fotót is készített, amelyen a fióka a csőrében viszi a csikket.



"Sok madár kíváncsi azokra a dolgokra, amelyeket kidobunk, megpróbálják kideríteni, hogy ehetőek-e vagy sem. Sajnos ez a madár tápláléknak ítélte a csikket" - mondta az RSPB szóvivője.



Hozzáfűzte: egyre több állatot ejtenek csapdába, sebesítenek, betegítenek vagy ölnek meg az ember által készített termékek.



"Már azt is tapasztaltuk, hogy fészekrakáshoz használják fel a szemetet. Sajnos sokan úgy gondolják, hogy a szemét veszélytelen, legfeljebb rendetlen lesz tőle a környezet, az ilyen szívszorító képek azonban megmutatják, hogy valójában milyen drámai hatása van a természetre" - közölte a szóvivő.

PICK UP YOUR TRASH :(((((((



photos taken by Karen Mason pic.twitter.com/2Nv7FYDhDk