Tragédia

A klímaváltozás is felelős a kontyos lundák tömeges pusztulásáért

2019.06.01

Az éghajlatváltozás is szerepet játszott több ezer kontyos lunda pusztulásában Alaszka partjainál - állapították meg a kutatók, akik szerint a tengeri madarak éhen haltak, amikor a táplálékukat jelentő halak északra úsztak a melegedő óceánvíz elől.



A 2016 októbere és 2017 januárja közötti időszakban több mint 350 tengeri madár tetemét sodorta partra a víz a Bering-tengeren fekvő Szent Pál-szigeten - írja a BBC hírportálja.



Az elpusztult madarak többsége kórosan lesoványodott kontyos lunda (Fratercula cirrhata) volt, de egy másik tengeri madár, a bóbitás alka (Aethia cristatella) is nagy számban előfordult a tetemek között. Az amerikai szakemberek szerint 3150 és 8500 közötti madár pusztulhatott el mindössze néhány hónap leforgása alatt.



"Az egyre gyakrabban előforduló és egyre nagyobb volumenű tömeges pusztulások a klímaváltozással állhatnak összefüggésben" - mondta Timothy Jones, a Washingtoni Egyetem munkatársa, aki a Plos One című folyóiratban publikált tanulmány egyik szerzője volt.



A kutatók az alaszkai partok közelében, a Bering-tengeren élő kontyos lundákra fókuszálták a tanulmányukat. Ezek madarak hallal és gerinctelen tengeri állatokkal táplálkoznak.



A szakemberek aggódnak, hogy a szokatlanul meleg óceánvíz változásokat eredményez az óceáni táplálékhálózatban, ami súlyosan érinti a tengeri állatokat, beleértve a lundákat is.



Az elpusztult kontyos lundák többsége épp vedlési ciklusban lévő felnőtt példány volt.



A kutatók szerint a tollhullatás amúgy is stresszes időszak a madarak számára, és az, hogy vedlés előtt nem jutottak elegendő táplálékhoz, jelentősen csökkenthette a túlélési esélyeiket.