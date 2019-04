Környezet

Az Európából érkező e-hulladék mérgezi a táplálékláncot Ghánában

hirdetés

Bejut a ghánai táplálékláncba az Európából érkező, illegálisan hasznosított elektronikai hulladékból származó néhány igen veszélyes vegyi anyag - mutatták ki környezetvédők a nyugat-afrikai ország fővárosa, Accra egyik nyomornegyedéből származó tyúktojások vizsgálatából.



Az elektronikai hulladékok hasznosítását nyomon követő Ipen és a Basel Action Network nevű környezetvédő csoportok Accra Agbogbloshie nevű nyomornegyedéből származó tyúktojásokat vizsgáltak, a nyomornegyed lakói bontják szét a Ghánába érkező európai elektronikus hulladékot fémhasznosításra. A negyedben mintegy 80 ezer ember él.



Az elemzésből kiderült, hogy egyetlen ilyen tojás elfogyasztásakor az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság által meghatározott határértéknél 220-szor több klórozott dioxin kerül az emberi szervezetbe - olvasható a The Guardian című brit napilap online kiadásában.



Más mérgező anyagokat - köztük poliklórozott bifenileket - is hasonlóan aggasztó koncentrációban mutattak ki. A dioxinok különösen veszélyesek még kis mennyiségben is, mivel zsírban oldódnak, és felhalmozódnak az élő szövetekben. Egyesek közülük karcinogének, mások az immunrendszert károsítják.



A környezetvédő csoportok jelentése ismételten ráirányítja a figyelmet az Európából Afrikába, Ghánába, Tanzániába és Nigériába érkező mérgező hulladékok szabályozásának problémáira.



"Európának magának kell felszámolnia a mérgező e-hulladékot ahelyett, hogy a fejlődő országokba szállítaná, ahol ezek a veszélyes vegyi anyagok mérgezik a lakosságot, különösen a sebezhető rétegeket, valamint a környezetet a létező megsemmisítési módozatok és a helytelen kezelési módszerek eredményeként" - mondta Sam Adu-Kumi, a ghánai környezetvédelmi ügynökség illetékese.



Az afrikai országokat nem szabad többé az elektronikus hulladékok szemétlerakó helyeként használni, nincs meg a szükséges technológiai kapacitásunk a szerves mérgező anyagokkal teli hulladék kezelésére - tette hozzá.