Katasztrófa

Idai ciklon: 417 halott, több mint ezer sérült Mozambikban

Négyszáz fölé emelkedett Mozambikban az Idai ciklon okozta ítéletidő halálos áldozatainak száma a hivatalos adatok szerint - közölte Celso Correia, Mozambik környezetvédelmi minisztere szombaton.



Pillanatnyilag 417 halottról és 1528 sérültről tudunk - mondta el sajtótájékoztatóján a miniszter. Előzőleg a hatóságok 293 halálos áldozatról adtak hírt. Az Idai ciklon, amely az egyik legsúlyosabb vihar lehetett, amely valaha lecsapott a déli féltekére, március 14-én érte el Mozambik középső részét, majd Zimbabwe és Malawi felé haladt tovább, ott is nagy pusztítást végezve. A vihar okozta esőzések hatalmas áradásokat és földcsuszamlásokat okoztak. Zimbabwéban 259, Malawiban pedig 56 halálos áldozata van az ítéletidőnek.



A mozambiki környezetvédelmi miniszter példa nélküli természeti katasztrófának nevezte az Idai ciklon pusztítását. Elmondása szerint a helyzet valamelyest javul, de továbbra is kritikus, mintegy 3 ezer négyzetkilométernyi terület érintett Mozambikban.



A nemzetközi vöröskereszt pénteken arra figyelmeztetett, hogy esetleg kolerajárvány ütheti fel a fejét Mozambikban, miután néhány kolerás megbetegedést jelentettek Beira városában.



Correia szombaton úgy vélte, járvány még nem fenyeget, bár a szennyezett víz révén valóban könnyebben terjedhet a betegség.



Az ENSZ Élelmezésügyi Programja (WFP) magasabb fokozatra emelte az Idai ciklon okozta vészhelyzet szintjét, és ennek köszönhetően felgyorsulhatnak a rászorulók megsegítésére indított programok - jelentette be a világszervezet péntek este. A ciklon sújtotta délkelet-afrikai térséget a WFP jelenleg a Jemennel, Szudánnal és Szíriával megegyező súlyossági szinten kezeli.