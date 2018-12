Legalább 68-an meghaltak a Fülöp-szigeteki áradások és földcsuszamlások miatt

Többtucatnyian vesztették életüket a Fülöp-szigetek középső részén a heves esőzések okozta áradások és földcsuszamlások következtében december utolsó napjaiban köszönhetően annak, hogy egy 7-es erősségű földrengés pattant ki a térségben, ahol ráadásul komoly vihar is tombol.



A hatóságok által hétfőn közölt adatok szerint 68 ember halt meg, de minden bizonnyal az áldozatok száma még tovább fog emelkedni, mert számos régióba még nem jutottak el a mentőcsapatok. Tizenhét embert tartanak számon eltűntként, és mintegy 40 ezren kényszerültek átmenetileg elhagyni az otthonukat.



Az Usman névre keresztelt vihar szombaton csapott le a Fülöp-szigetekre. A tájfunoktól eltérően ezúttal inkább csak kiadós csapadékkal, nem pedig erős széllökésekkel érkezett az ítéletidő. A karácsonyi szabadságok idején sokakat felkészületlenül ért a vihar, amelyet a hatóságok nem soroltak a tájfun kategóriájába, ezért nem is adták ki a szokásos riasztást miatta.

LOOK: Floods hit Buhi, Camarines Sur due to LPA (previously known as Tropical Depression 'Usman') https://t.co/sDo55hwVGt pic.twitter.com/VS2FPYtSBp