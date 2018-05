Tűzhányó

Döbbenetes, mi tört a felszínre az egyik hasadékból Hawaii-on!

2018.05.22

Andezit! A 17. hasadék mentén felszínre tört láva összetétele andezites - írta a Tűzhányó blog Facebook-oldalán Harangi Szabolcs szakértő. A szenzáció ebben az, hogy az andezit Hawaiin messze nem természetes, ahol a bazalt az úr!



"Wendy Stovall, a USGS vulkanológusa hétvégén számolt be arról, hogy a kémiai összetétel mérések eredménye szerint a lávakőzet szilícium-dioxid tartalma 57 tömeg%, azaz andezit! Innentől kezdve pedig felpezseg a vére a kőzettani vulkanológia kutatóinak, hátukon hideg verejték csorog le, szívük gyorsabban pereg..." - posztolta Harangi Szabolcs.



De hogyan lehet andezites láva a Kilauea területen? Nos, ennek "legegyszerűbb", de nem biztos, hogy könnyen emészthető magyarázata, hogy ez a felszínre törő magma egyáltalán nem friss, hanem vagy 100 éve ott van a Keleti Riftzóna alatt!

"Lehet ez az 1955-ös kitörés maradványa, de lehet, hogy 1840 óta ott lebzsel. Igazán ilyenre nem sok példa volt eddig, bár tudunk arról, hogy 2005-ben, pont a Puna geotermikus területen egy fúrás során dácitot hoztak fel. Azonban eddig emlékezetem szerint arra nem volt példa, hogy bazalttól eltérő összetételű magma jött volna a felszínre a Kilauea területen" - írta.



Lássuk, mi van tehát a mélyben a szakember szerint! Arról már elég sok bizonyíték született, hogy a szilíciumgazdag magmák akár több tíz- vagy százezer évig is fennmaradhatnak, ezek a magmakamrák hosszú ideig is létezhetnek. Úgy tűnik, hogy ha kisebb időléptékben is, de ez igaz lehet a bazaltos magmás rendszerre is. Azaz bazaltos magma maradhat vissza a vulkáni kitörések után és a bazaltos magma még hosszú ideig nem szilárdul meg, hanem lassan kristályosodik. A kristályosodás során a megjelenő ásványok után egy szilíciumdioxidban gazdagabb maradékolvadék lesz. A 17. hasadék megnyílása felszínre hozta ezt a maradékolvadékot. A kérdés az, hogy ez az összetétel mennyire jellemző a teljes lávaösszletre vagy egy hibrid magma jutott a felszínre, amiben szerepel a friss bazaltos magma és a fejlett andezites magma is! Ki gondolta volna, hogy a jelenlegi hawaii kitörés ennyi meglepetést okoz?



Harangi Szabolcs szerint az andezit kialakulásának egy másik lehetséges magyarázata, hogy egy még nagyobb szilíciumdixoid tartalmú magma, azaz dácitos magma lebzselt a felszín alatt, amikor megérkezett a friss bazaltos kőzetolvadék. Keveredtek egymással és ennek eredménye lett a köztes, andezites összetétel.