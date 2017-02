Összedőlhet egy gát Kaliforniában, kimenekítik a lakosokat

Elrendelték a lakosok kimenekítését egy megrongálódott völgyzáró gátnál lévő településen az egyesült államokbeli Kalifornia állam északi részén, mert összeomlás fenyeget egy megrongálódott kiegészítő túlfolyót - közölték a hatóságok.



A 230 méteres gát az Egyesült Államok legmagasabb ilyen létesítménye, az Oroville-tó végében helyezkedik el, Sacramento várostól 105 kilométerre északra.

A terület hatóságai és mérnökök már csütörtökön megkezdték a tó vizének leengedését, amikor felfedezték, hogy a túlfolyó betonfalának nagy darabjai hiányoznak. A gát a 16 ezres lakosú Oroville település közelében helyezkedik el.



A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy az elkövetkező órákban felmondhatja a szolgálatot a túlfolyó, amelyet korábban sosem kellett használni. Az azonban a súlyos erózió következtében megrongálódott.

Aerial video shows strain on California's Oroville Dam's backup spillway hours before thousands ordered to evacuate. https://t.co/47O8hzBZOS pic.twitter.com/FGuRWFpP0u

A tó vízszintje ezzel egy időben vészesen emelkedik az eső, a megolvadó hó miatt.



Butte megye seriffje a közösségi médiában közzétett üzenetében azonnali evakuálást rendelt az Oroville-tavon lévő völgyzáró gát közelében, Oroville település alacsonyabban fekvő részein, illetve a további környező településeken.



A hatóságok arra is felhívták a lakosság figyelmét, hogy nem gyakorlatról van szó.



A legfrissebb hírek szerint 130 ezer embert kell evakuálni.

Lots of confusion around #Orovilledam, so watch graphic by @CA_DWR. Shows threatened #OrovilleSpillway. pic.twitter.com/YJQck2xA4H