Gazdaság

Magyarország lemaradt, jön a romániai euró?

A román kormány 2026-ra szeretné bevezetni az eurót, jóval korábban, mint a jelenlegi terv, miszerint 2029-ben csatlakozna az euróövezethez - jelentette be Adrian Caciu pénzügyminiszter, hozzátéve, hogy ehhez teljes mértékben végre kell hajtani a nemzeti helyreállítási és rugalmassági tervet (NRRP).



Míg Románia legkorábban 2029-ben vezethetné be az eurót, Caciu azt szeretné, ha a határidő 2026 lenne.



"Az euróövezethez való csatlakozás terve 2029-ig szól. Ezt fenntartjuk. Én 2026-ot szeretnék. Ehhez mindannyiunknak erőfeszítéseket kell tennünk, hogy végigvigyük az NRRP reformjait, és az NRRP-t 100%-ban teljesítsük" - mondta.



"Ha alkalmazzuk a Nemzeti Fellendülési és Ellenállóképességi Tervet, és gyorsabb lesz az európai alapok felhasználása", akkor úgy vélem, hogy 2026-ra Románia "rendelkezni fog a valódi konvergencia elemeivel, sőt nominálisan is, hogy elkezdhessen belépni az euróövezet előszobájába" - mondta Caciu.



Az euróra áttérni kívánó uniós országoknak magas fokú, fenntartható gazdasági konvergenciát kell elérniük. Az Európai Bizottság szerint Románia 2022 végén nem teljesítette az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket.



2007 óta a kormányok egymás után sorra ígérték, hogy Románia csatlakozik az euróövezethez és bevezeti az euróvalutát, azonban annak ellenére, hogy a politikai akarat mindenütt megvan a csatlakozásra, a Román Nemzeti Bank 2021-ben bejelentette, hogy a csatlakozás legkorábban 2029-ben történhet meg.



A Román Nemzeti Bank kormányzójának tanácsadója, Adrian Vasilescu néhány nappal ezelőtt azt mondta, hogy a gazdasági erőfeszítés ezen a ponton túl nagy és szinte lehetetlen lenne.

Az Európai Bizottság által jóváhagyott román helyreállítási terv 107 beruházási intézkedést és 64 reformot tartalmaz. Ezeket a programokat 14,24 milliárd euró összegű támogatással és 14,94 milliárd euró összegű kölcsönnel támogatják. A brüsszeli pénzek 41 százaléka a zöld, 20,5 százaléka pedig a digitális átmenetet támogatja. Magyarország nemzeti helyreállítási tervét ugyan az Európai Bizottság elfogadta, de egyelőre nem utalnak az időközben már 6,3 milliárd euróra emelkedett magyar keretből, mivel a Bizottság a kormány lépéseire várnak az igazságügyi reformok végrehajtásánál, valamint további 17 jogállamisági intézkedés bevezetését is megkövetelik. Románia viszont már meg is kapta az első utalásokat.