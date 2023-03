Pénzügy

BKIK: szinte az összes budapesti kerületi önkormányzat növeli a helyi adókból származó bevételeit 2023-ban

Változó mértékben, de szinte az összes budapesti kerületi önkormányzat növeli a helyi adókból származó bevételeit 2023-ban, ugyanakkor egyre több helyen képeznek alapot a helyi vállalkozások támogatására - közölte a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) pénteken az MTI-vel



A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara honlapján összegyűjtötte a kerületek vállalkozásbarát intézkedéseit.



A közlemény szerint a budapesti kerületi önkormányzatoknak változó gazdasági környezettel és krízishelyzetek sorával kellett szembenézniük az elmúlt években, a kieső bevételeiket többek között az építmény- és telekadó emelésével próbálják pótolni.



Budapesten mindössze öt kerületben nem emelték az építményadót 2023-tól, a telekadót tíz kerületi önkormányzat hagyta változatlanul. A kerületi adók ugyanakkor 2023-at megelőzően sem voltak egységesek, így az emelés mértékében mutatkozó különbségek - 0-26 százalékos növelés - önmagukban még nem mutatják meg a helyi vállalkozói környezet komplexitását - hívta fel a figyelmet a kamara.



Kifejtették, nagy különbségek mutatkoznak abban az egyes kerületek között, hogy mely ingatlanokat vonják be az adózás alá. A legtöbb kerületben az ingatlan mérete alapján változik a kivetett adó 1 négyzetméterre eső fajlagos összege. Ez a különbségtétel a jellemzően kisebb ingatlant birtokló kkv-knak kedvez, míg a nagyobb méretű építményt igénylő iparágak számára nagyobb terhet jelent.



Rámutattak arra is, hogy néhány kerület az ingatlan funkciója szerint tesz különbséget az adó mértékében, és van, ahol mixelik a négyzetméter-alapú és a funkcióbeli megközelítést. Az építményadó növelése várhatóan hatással lesz a nem lakáscélú ingatlanok forgalmára, a kerületek egyedi kedvezményekkel és mentességrendszerekkel árnyalhatják a képet.



Hangsúlyozták, az önkormányzatok változatos eszközökkel igyekeznek a kerületüket vonzóvá tenni a vállalkozások számára. Így többek között a VIII. kerület 50 millió forintos, a X. kerület 30 millió forintos tartalékot képzett a 2023-as költségvetésében a kerületi kkv-k támogatására, de más kerületek is igyekeznek vállalkozásbarát intézkedésekkel vonzani a helyi cégeket, iparosokat.