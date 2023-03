Pénzügy

Március 31-ig játszható a PénzFutam pénzügyi kalandjáték

A játékot a Pénziránytű Alapítvány a Medve Matek csapatával együttműködésben hozta létre a 4-14. évfolyamos diákok és tanáraik részére. 2023.03.17 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A PénzFutam pénzügyi kalandjáték március 31-ig bármikor játszható az ország több mint 210 helyszínén, a játékot a Pénziránytű Alapítvány a Medve Matek csapatával együttműködésben hozta létre a 4-14. évfolyamos diákok és tanáraik részére.



A Pénziránytű Alapítvány pénteki közleménye kiemelte: a pénzügyi ismeretek megkerülhetetlenek, és ha a fiatalok már az iskolában találkoznak a mindennapi pénzügyi döntéseikhez szükséges információkkal, akkor a jövő generációi sokkal tudatosabban kezdhetik meg felnőtt életüket.



A PénzFutam szabadtéri kalandjáték egy online alkalmazás segítségével a szabadban lévő pályákon mozogva vezeti be a diákokat a mindennapi pénzügyi ismeretekbe, miközben számolási, szövegértési, digitális és tájékozódási készségeiket is fejleszti. A játékhoz csapatonként mindössze egy helymeghatározásra képes mobilkészülékre vagy tabletre és mobilinternetre van szükség.



A három korosztály számára, három nehézségi szinten készült pályák közül a csapatok szabadon választhatnak. A mindennapi pénzügyi témákat érintő kvízekből, számolási példákból, logikai fejtörőkből álló pályákon 45 perc játékidő alatt 7 feladat megoldása a cél, ezzel elérhető a legmagasabb kitüntetés, a gyémánt rang.



A PénzFutam indulásakor országosan elérhető 160 pálya mellett több mint 50, tanárok által készített pályán is játszhatnak már a diákok - írták.