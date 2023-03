Világgazdaság

Óriási ütemben zuhannak a Credit Suisse részvényei

A bajba jutott Credit Suisse bank részvényei második napja újabb történelmi mélypontra zuhantak, értékük közel negyedét veszítették el, miután a legnagyobb részvényes elutasította a további pénzügyi segítséget - jelentette szerdán a Reuters.



A Szaúdi Nemzeti Bank (SNB), amely 2023-ban 10%-os részesedést szerzett a svájci bankóriásban, közölte, hogy szabályozási és jogszabályi kérdésekre hivatkozva nem tud további pénzügyi segítséget nyújtani.



"Nem tudunk, mert 10% fölé mennénk. Ez szabályozási kérdés" - mondta Ammar Al Khudairy, a Szaúdi Nemzeti Bank elnöke, akit az ügynökség idézett.



A vezető szerint az SNB elégedett a Credit Suisse átalakítási tervével, és azt sugallta, hogy a banknak valószínűleg nem lesz szüksége extra pénzre.



A legnagyobb szaúdi pénzintézet és a királyság kormányának többségi tulajdonában lévő SNB a Credit Suisse tőkebevonásának részeként 9,9 százalékos részesedést szerzett a svájci bankházban, és kötelezettséget vállalt arra, hogy akár 1,5 milliárd svájci frankot (1,5 milliárd dollár) is befektet.



A svájci bank 4,2 milliárd dolláros tőkeemelésének célja a befektetési banki ágazat teljesítményének javítása, valamint a kockázatok és megfelelési hiányosságok széles körének kezelése érdekében végrehajtott nagyszabású stratégiai átalakítás finanszírozása volt.



Kedden a Credit Suisse, Svájc második legnagyobb bankja közzétette 2022-es éves jelentését, amelyben közölte, hogy "lényeges gyengeségeket" állapított meg a pénzügyi beszámolás ellenőrzésében és a még meg nem fékezett ügyfélkiáramlásokban.



A hitelező jelenleg próbál talpra állni egy sor botrányból és veszteségből, amelyek megrendítették a befektetők és az ügyfelek bizalmát. A negyedik negyedévben az ügyfélkiáramlások összesen több mint 110 milliárd svájci frankot (120 milliárd dollár) tettek ki.



A svájci nagybankok vezetői arra figyelmeztettek, hogy az ország döntése, hogy támogatja az Ukrajnával kapcsolatos, Oroszország elleni szankciókat, negatív hatással van az üzletmenetükre - jelentette csütörtökön a Financial Times.



A meg nem nevezett banki tisztviselők a médiumnak elmondták, hogy a Kínából érkező gazdag ügyfélkör komolyan aggódik amiatt, hogy svájci bankokban helyezze el pénzét, miután Bern felrúgta semlegességi politikáját, és a szankciók részeként milliárdos nagyságrendű orosz vagyonokat fagyasztott be.