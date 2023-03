USA

Amerikai bankcsőd - Joe Biden: a bankrendszer biztonságban van

Az amerikai bankrendszer biztonságos - jelentette ki hétfőn Joe Biden hétfőn, miután vasárnap este kormánya intézkedéseket hozott az elmúlt napok bankcsődjeiben érintett betétesek védelmében.



Az elnök, a piaci szereplőknek is üzenve, kijelentette, hogy a bankokban elhelyezett betétek megvannak, azok felett a tulajdonosaik bármikor rendelkezhetnek. Az elmúlt napok két banki összeomlásával kapcsolatban ugyanakkor kijelentette, hogy a felelősöket el kell számoltatni és ki kell deríteni, hogy mi történt.



Úgy fogalmazott, hogy abban az esetben, ha egy bank bajba kerül, és az a szövetségi betétbiztosítás (Federal Deposit Insurance Corporation) felügyelete alá kerül, akkor az érintett pénzintézet vezetésének ott többet semmi keresnivalója nincs. Az elnök a Fehér Házban újságírók előtt tett nyilatkozatában a nagy bankok feletti felügyelet és szabályozás javítását is sürgette.



Vasárnap este az amerikai pénzügyminiszter, a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) és a betétbiztosítási szervezet elnöke közös nyilatkozatot adott ki a félelmek csökkentésére, amelynek értelmében minden betétes pénzét garantálja az amerikai kormányzat, akinek megtakarítása az összeomlott Silicon Valley Banknál, vagy a hétvégén szintén csődhelyzetbe jutott regionális bank, a Signature Banknál volt.



Az intézkedés szerint minden betétes hozzájut a bajba került bankoknál őrzött pénzéhez, azok is, akikre nem vonatkozik a betétbiztosítás - áll a Janet Yellen pénzügyminiszter, Jerome Powell, Fed-elnök, valamint Martin J. Gruenberg, a szövetségi betétbiztosítási szervezet (Federal Deposit Insurance Corporation) elnöke által kiadott közleményben.



A vasárnap este megjelent közlemény szerint alapot hoznak létre a hasonló helyzetek kezelésére is. Az amerikai banki szabályozás szerint a betétbiztosítás csak a 250 ezer dollár alatti betétekre vonatkozik, ettől térnek el a mostani esetekben.



A betétbiztosítási szervezet (FDIC) adatai szerint az Egyesült Államok bankszektora mintegy 680 milliárd dollár nem realizált veszteséget volt kénytelen elkönyvelni az elmúlt időszakban, elsősorban amiatt, mert a Fed az infláció elleni küzdelem jegyében meredeken emelte az irányadó kamatot.

A pénzügyi hatóságok vezetőinek közös nyilatkozatából az is kiderült, hogy a bankok veszteségének ellensúlyozására 25 milliárd dolláros hitelvédelmi alapot képeznek, ahogy ezt a koronavírus járvány idején is tették.



A vasárnap esti bejelentés fordulat volt a Silicon Valley Bank kisegítésére vonatkozó korábbi közleményekhez képest, ugyanis egy vasárnap reggeli interjúban Janet Yellen miniszter még azt nyilatkozta, hogy nem lesz állami mentőöv a bankcsőd nyomán, igaz azt jelezte, hogy a betétesek pénzének biztosításán dolgoznak.



A pénzügyminiszter is a magas kamatokat jelölte meg a banki csődök elsődleges okaként, ami következménye az irányadó kamatláb folyamatos emelésének az infláció elleni küzdelem egyik legfontosabb elemeként, de a bankok számára a kötvények és jelzálog-alapú értékpapírok értékvesztéséhez vezetett. A Silicon Valley Bank ennek különösen kitett volt.



Vasárnap egy harmadik problémákkal küzdő amerikai bank, a First Republic Bank azt közölte, hogy pénzügyi helyzetét sikerült stabilizálnia miután pótlólagos forráshoz jutott a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve-től és a JPMorgan Chase-től.



Még szombaton Kalifornia kormányzója Joe Biden elnökhöz fordult segítségért, miután az egész állam gazdaságára súlyos hatással lehet a Silicon Valley Bank összeomlása.



Gavin Newsom kormányzó azzal indokolta az elnöki beavatkozás szükségességét, hogy a helyzet stabilizálása nem csak munkahelyeket és emberek megélhetését védi meg, de Kalifornia teljes innovációs ökoszisztémáját is. A két nap alatt összeomlott Silicon Valley Bank ügyfelei elsősorban vállalkozások főként technológiai cégek, kockázati tőkebefektető társaságok, valamint prémium borászatok voltak, illetve tehetős magánszemélyek a technológiai iparág világából.



A Silicon Valley Bank (SVB) az Egyesült Államok 16. legnagyobb bankja, összeomlása az amerikai banktörténelem második legnagyobb csődje, ami kihatással van tengerentúli vállalkozásokra is, miután beszüntette működését a SVB londoni bankja, amely jelentős számú startup-vállalattal volt kapcsolatban.



A londoni pénzintézet a Silicon Valley Bank UK Ltd. védelmében a brit pénzügyi hatóságok a hétvégén gyorsan közreműködtek a bank eladásában jelképes 1 fontos vételáron.



Jeremy Hunt pénzügyminiszter szerint, ha nem lépnek, azzal a vezető brit technológiai vállalatokat "letörölték" volna. Az SVB brit leánybankja ugyan a brit bankrendszerben kis súllyal van jelen, de fő finanszírozója a technológiai és biotechnológiai startupoknak, amelyekkel a brit kormány a gazdasági növekedés egyik motorjaként számol.



A londoni központú globális bankóriás HSBC Holdings a Londoni Értéktőzsdén (LSE) hétfőn közzétett beszámolójában megerősítette, hogy nagy-britanniai leánybankja, az HSBC UK Bank plc. vette át egy fontért az SVB brit érdekeltségét.