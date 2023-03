Gazdaság

Rákkutató céget vásárol a Pfizer 43 milliárd dollárért

Rákkutatással foglalkozó biotechnológiai céget vásárol fel a Pfizer gyógyszeripari vállalat 43 milliárd dollárért (mintegy 16 ezer milliárd forint) - jelentette be a Pfizer elnök-vezérigazgatója hétfőn.



Albert Bourla cégvezető elmondta, hogy 229 dollárt fizetnek a Seagen Inc. részvényeinek darabjáért.



A vezérigazgató úgy fogalmazott, hogy "nem aranytojást vásárolnak, hanem a lúdhoz jutnak hozzá, amely az aranytojásokon ül". Azt ígérte, hogy a megvásárolt cég több forrásból folytathatja a rákellenes gyógyszer fejlesztését.



A Washington államban működő Seagen Inc. az úgynevezett antitest-gyógyszer konjugátum (ADC) technológiát használja, amely mesterségesen előállított fehérjéken alapul. Az ADC-alapú gyógyszerek lényege, hogy képesek azonosítani a rákos sejteket és csak azokat pusztítják el.



A Pfizer üzleti tevékenységének fontos területe a rákkezelés, amiből tavaly 12 milliárd dollár bevétele származott, ugyanakkor az ADC-technológiában csak első generációs gyógyszerekkel foglalkozott eddig.