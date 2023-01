Befektetés

HIPA: Új csúcson a magyarországi működőtőke-beáramlás

Töretlen a külföldi befektetők bizalma a magyar gazdaság iránt, amit a magyarországi befektetésösztönzés történetében rekordnak számító 2022. évi 6,5 milliárd euró beruházási volumen is alátámaszt. Összesen 92 kiemelt működőtőke-beruházás kapcsán született pozitív döntés, amelyekhez mintegy 15 ezer új munkahely létrehozása és több tízezer megőrzése köthető. A keleti országok továbbra is fontos szerepet játszanak többek között Dél-Koreának köszönhetően, amely 2019 és 2021 után harmadik alkalommal volt a legnagyobb befektető a beruházási volumen alapján. Az ágazatok közül a járműipar, az elektronika és az élelmiszeripar megőrizte domináns helyét. Mintegy 20 projekt és több ezer új munkahely jöhet létre ugyanakkor magas hozzáadott értékű szolgáltatóipari befektetések keretében, ami Magyarország azon erőfeszítését is jelzi, hogy a jövőben a tudásintenzív fejlesztések kerüljenek fókuszba.



A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség által kezelt projektek értéke soha nem volt olyan magas, mint 2022-ben. A 6,5 milliárd euró beruházási volumen 92 kiemelt projekt keretében valósul meg, 15.083 munkahelyet teremtve. A külföldi működőtőke-beruházások (FDI) földrajzi eredetét tekintve is kiegyensúlyozottak, hiszen a tőkeberuházások 48%-a keletről, míg 42%-a nyugatról érkezett, a magyar vállalatok által indított beruházások pedig a volumen 10%-át tették ki.



Dél-Korea megőrizte előző évi vezető pozícióját, és ismét a legnagyobb beruházónak bizonyult azáltal, hogy 2019 és 2021 után 2022-ben is a legtöbb működőtőkét hazánkba hozó ország volt. Dél-Korea közel 2,8 milliárd eurót fordított beruházásra, és emellett a projektszámok, valamint a munkahelyteremtés kategóriájában is remekelt, mivel minden negyedik új állás és minden tizedik projekt dél-koreai vonatkozású. Az akkumulátorokhoz szeparátor fóliát gyártó W-Scope például egymaga 720 millió eurót fektetett be.

Németország befolyásos szerepét sem lehet azonban eléggé hangsúlyozni. A német vállalatok nemcsak a beruházási volumen harminc százalékáért voltak felelősek, hanem a legtöbb, huszonöt darab projektet is ők hozták tető alá, valamint befektetéseikkel hatezer új munkavállaló felvételének feltétételeit teremtették meg. Ez utóbbi 2022-ben az összes újonnan létrejövő munkahely negyven százalékának felelt meg – emelte ki Joó István, a HIPA vezérigazgatója.



Ezen túl Svájc, Franciaország, Japán és Kína emelkedett ki a Magyarországon legnagyobb intenzitással befektető nemzetek közül. A tőkeerős magyar cégek szintén aktivitásukról tettek tanúbizonyságot, amit remekül mutat, hogy az új munkahelyek 11%-át ők biztosítják. A projektszámból való részesedésük még jelentősebb, hiszen azok közel 20%-a az ő érdemük. Ágazati bontásban az elektronika, a járműipar és az élelmiszeripar vezet. Az elektronika a teljes beruházási volumen 43%-át vonzotta, és ennek többsége az e-mobilitás területén valósul meg. A járműipar és az élelmiszeripar együtt az összes projekt 37%-át, illetve az új munkahelyek 44%-át teszi ki.

Lényeges eredmény az is, hogy 2022-ben húsz projekt ügyében született pozitív döntés mintegy kettőezerötszáz munkahelyet teremtve az üzleti szolgáltató központok, az IT és a K+F területén, ami fontos lépés Magyarország azon erőfeszítésében, hogy a lehető legtöbb magas hozzáadott értékű szolgáltatóipari beruházást valósítsa meg – tette hozzá a HIPA vezérigazgatója.



A projektek földrajzi eloszlása kiegyenlített volt: három-három megye adhat otthont egyenként 8, illetve 7 projektnek. Az összes pozitív döntéssel zárult beruházás 90%-a vidéki helyszínen található, és szinte minden vármegyét érint legalább egy pozitív projekt. Ezzel a tudatos stratégiával lehetővé válik annak elősegítése, hogy az elmaradottabb régiók felzárkóztatását előmozdítsuk.