Turizmus

Szallas.hu: tavalyhoz képest 60 százalékkal többen foglaltak szállást szilveszter éjjelére

Szilveszter éjjelére az előző évinél 60 százalékkal többen foglaltak szállást idén december 29-éig, 2019-hez képest pedig 13 százalékkal nőtt a foglalások száma időarányosan - közölte foglalási adatai alapján a Szallas.hu pénteken az MTI-vel.



Az év utolsó éjszakáján a szállás ára egy személynek átlagosan 14 ezer forint, ami 23 százalékos drágulás tavalyhoz képest. A Szallas.hu adatai szerint az átlagos kosárérték (egy foglalásra jutó átlagos összérték) 81 100 forint, ez 47 százalékkal több az előző évhez képest. Az egy és két éjszakás foglalás a leggyakoribb az év utolsó hétvégéjén - tették hozzá.



Szilveszterkor a TOP 10 belföldi úti cél között megtalálható Eger, Szeged, Pécs, Gyula, Siófok, Debrecen, Budapest és Hévíz, valamint Győr és Hajdúszoboszló is.



A közlemény szerint a legnagyobb turisztikai régiók közül továbbra is Észak-Magyarország a legkeresettebb, minden ötödik foglalás ide szól. A Balaton, a Nyugat-Dunántúl és a Dél-Alföld is jelentős vendégforgalomra számíthat.



Rámutattak, hogy a legnagyobb mértékben a Dél-Dunántúlra nőtt a foglalások száma, a régiót 92 százalékkal többen választották a szilveszterezés helyszínéül tavalyhoz viszonyítva. Ebben a térségben a foglalások 42 százalékával Pécs a legkeresettebb. Kaposvár, Harkány és Villány együttesen a régiós foglalások harmadát "zsebelték be".



A vendégek csaknem harmada apartmanban piheni ki az újévi mulatozást. Negyedük hotelt, ötödük vendégházat, 17 százalékuk panziót, 5 százalékuk pedig egyéb szállástípust választott - olvasható a Szallas.hu közleményében.