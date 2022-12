Pénzügy

Netrisk.hu: kétmilliárdos ingatlan a lakásbiztosítási toplista élén

A lakásbiztosítási számok alapján 2,2 milliárd forintos a legértékesebb, jelenleg is élő szerződéssel rendelkező ingatlan, miközben a legkisebb értékű biztosított ingatlant mindössze 1,4 millió forintra taksálták - közölte a Netrisk.hu online biztosításközvetítő csütörtökön az MTI-vel.



A közlemény szerint az év vége apropóján a Netrisk a biztosítási legekről készített összeállítást, amely a még élő vagy az idén megkötött szerződések alapján mutat be figyelemre méltó számokat a lakás-, autó- és utasbiztosítások piacáról.



Ingóság esetén volt, aki csaknem 224 millió forintra kötött biztosítást, míg a másik véglet 50 ezer forint volt a Netrisknél.



Kitértek a kötelező felelősségbiztosításokra (kgfb) is, amelyeknél a legrégebbi, élő kötelezővel rendelkező autót 1923-ban gyártották, azaz jövőre ünnepli a 100. születésnapját, a cascónál pedig a legöregebb autó 1989-es. Ezen felül egy 2021-es Mercedes is kiemelkedik a mezőnyből, ugyanis az éves casco biztosítási díja majdnem 1,9 millió forint, ami havi átlagban több mint 158 ezer forintos tétel. A legidősebb, cascós autótulajdonos 92 éves, a legfiatalabb pedig 18 éves, míg a kgfb-szerződéseknél 16 és 97 év közöttiek a szerződéssel rendelkezők.



A márkák közül a kgfb-szerződéseknél az Opel áll a rangsor élén, majd a Suzuki, a Ford és a Volkswagen következik. A casco biztosításoknál a Suzuki a listavezető, a második a Ford, megelőzve a Toyotát és az Opelt.



A közleményben idézték Besnyő Mártont, a Netrisk.hu ügyvezető igazgatóját, aki elmondta: a ranglista eredménye nem meglepő, hiszen ezek a legelterjedtebb autómárkák Magyarországon. A hivatalos adatok szerint a tavalyi több mint 4 milliós autóállomány 52 százalékát adják ezek a márkák. Az autóárak és a szervizköltségek emelkedése, valamint a fokozódó autóforgalom miatt egyébként a személygépkocsik kgfb-átlagdíja is emelkedett idén, 47 292 forintra a 2021-es 47 035 forintról.



Az utasbiztosításoknál a toplista élén egy igazi világutazó áll több mint 40 szerződéssel. Megemlítették azon országok listáját is, ahová mindössze egy-egy utasbiztosítást kötöttek: Bissau-Guinea, Haiti, Libéria, a Marshall-szigetek, Suriname, a Kajmán-szigetek és Vanuatu.