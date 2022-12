Ingatlan

Duna House: az ingatlanpiacon felértékelődnek az otthonteremtési támogatások

Például a Babaváró támogatás elérhetősége nagyban befolyásolhatja a piaci keresletet főleg az első lakásvásárlást tervező fiatal családok körében. 2022.12.28 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jövőre az ingatlanpiacon felértékelődnek az otthonteremtési támogatások, a Duna House előrejelzése szerint például a Babaváró támogatás elérhetősége nagyban befolyásolhatja a piaci keresletet főleg az első lakásvásárlást tervező fiatal családok körében.



A cég közleménye idézi Benedikt Károly, a társaság pr- és elemzési vezetőjét, aki elmondta: az idén tovább emelkedett az ügyfeleik által lakásvásárlása felvett Babaváró támogatások aránya, amely egyértelműen mutatja, hogy a családoknak egyre nagyobb szüksége van az otthonteremtéshez a 10 millió forintos kamatmentes hitelre.



Hozzátette, az idén a Duna House cégcsoport adatai alapján a Babavárót felvevők 73 százaléka ingatlant vásárolt a pénzből, és ez az arány várhatóan jövőre is megmarad.



A 2022-es ingatlanárakat figyelembe véve, a Babaváró 10 millió forintja az ingatlanvásárlás átlagos összegének egyharmadát, egynegyedét fedezi, s ezért önerőre, illetve további támogatásra, piaci alapú hitelre is szüksége lehet még a családoknak.



A Duna House és Credipass ügyfelei körében végzett idei első féléves felmérésből kiderül, hogy a benyújtott igénylések alapján a Babaváró legnépszerűbb felhasználási módja a lakásvásárlás volt, a hitelfelvevők 72,7 százaléka költötte erre a kapott kölcsönt. A meglévő ingatlanjuk felújítása, korszerűsítése, valamint bővítése céljából a családok 13,49 százaléka folyamodott a támogatásért, a harmadik legnépszerűbb pedig az egyéb kategória volt, az igénylők 5,84 százaléka nem nevezte meg pontosan, hogy mire szánja a szabadon felhasználható összeget. Az igénylők 95,6 százaléka a maximálisan felvehető összegre nyújtotta be kérelmét idén.



A Duna House előrejelzése szerint a következő évben 90-110 ezer ingatlan cserélhet gazdát, a drágább és nehezebb finanszírozás miatt az ügyfeleknek nagyobb szüksége lesz a szakértői segítségre és várhatóan hosszabb értékesítési idővel kell majd számolniuk az eladóknak. A közvetítői piacon a nagyobb hálózatok térnyerését és a piaci szereplők tisztulását prognosztizálják a társaságnál.