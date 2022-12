Gazdaság

Már december 23-án elindul a Széchenyi Kártya Program MAX+

Már december 23-án elindul a Széchenyi Kártya Program MAX+ - közölte a gazdaságfejlesztési miniszter az MTI-vel pénteken.



"Az elhibázott brüsszeli szankciók rekordmagas energiaárakat és inflációt, a finanszírozási környezet romlását, valamint a hitelek brutális megdrágulását okozták. A kormány célja, hogy a nehéz körülmények ellenére is megvédje a családokat, a teljes foglalkoztatottságot és elkerülje a gazdasági recessziót. Ez pedig csak a kiszámítható és biztonságos vállalkozási hitelezés fenntartásával lehetséges" - áll a közleményben.



A tárcavezető hangsúlyozta, hogy minden idő számít, így a kormány már 2022. december 23-tól elérhetővé teszi a jövő évi Széchenyi Kártya Program MAX+ forrásait, amelyek az állami támogatásnak köszönhetően rendkívül kedvező, egységesen nettó 5 százalékos fix kamat mellett biztosítanak hiteleket a vállalkozások számára. A kormány a vállalkozások érdekében jövőre 2022-höz képest duplájára emelte a program forrásait, így 2023-ban 290 milliárd forintnyi költségvetési támogatás áll rendelkezésre.



A vállalkozások beruházási elképzeléseinek megvalósítása érdekében hat hitelprogram indul. A Széchenyi Beruházási Hitel maximálisan igényelhető hitelösszege 500 millió forintra emelkedik, a különösen nehéz gazdasági helyzetben lévő turisztikai ágazatban működő vállalkozások számára új Széchenyi Turisztikai Kártya folyószámlahitelt vezetnek be, 300 millió forint maximális keretösszeggel - ismertetik.



A Széchenyi Kártya Program MAX+ hiteltermékei a következők: Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+ a napi működési költségek biztosításához, Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+ kifejezetten a turisztikai szektorban működő vállalkozások részére, Széchenyi Likviditási Hitel MAX+ a vállalkozás működéséhez szükséges forgóeszközök beszerzésekhez, Széchenyi Beruházási Hitel MAX+ az energiahatékonyság javítását és technológiaváltást segítő "zöld" beruházási hitelcélok megvalósítására, a Széchenyi Mikrohitel MAX+ továbbra is lehetőséget biztosít a legkisebb, akár kezdő mikro- és kisvállalkozások agrár és nem agár beruházási céljainak megvalósítására, az Agrár Beruházási Hitel MAX+ pedig elősegíti az agrár vállalkozások fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását.



A közlemény szerint a Széchenyi Kártya Program sikereit és gazdaságban betöltött fontos szerepét jelzi, hogy a 2002-es indulásától napjainkig már 603 ezer hitelkérelem került befogadásra, közel 433 ezer hitelügylet jött létre, amelynek révén 5900 milliárd forint kedvezményes finanszírozási forráshoz jutottak a hazai kkv-k.



A Széchenyi Kártya Program MAX+ fenti hiteleire vonatkozó részletes információk, a KAVOSZ portálján elérhetők. A kormány a közlemény szerint minden vállalkozást arra buzdít, hogy mielőbb éljen a rendkívül kedvező lehetőséggel.