Beruházás

Bővítette újszentiváni üzemét a Faktum Bútor Kft.

Európai uniós támogatással bővítette gyártókapacitását és logisztikai rendszerét a baba- és gyermekbútorokat gyártó Faktum Bútor Kft. a Csongrád-Csanád megyei újszentiváni telephelyén. 2022.12.23 04:11 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Vas Árpád ügyvezető a tíz hónap alatt megvalósult fejlesztést bemutatva kedden Újszentivánon sajtótájékoztatón elmondta: a 444 millió forintos beruházás költségeinek felét feltételesen vissza nem térítendő uniós támogatás fedezte.



A cég telephelyén egy többszintes, 600 raklapnyi készáru tárolására alkalmas, targoncázható polcrendszerrel ellátott csarnokot építettek a hozzá kapcsolódó, a kamionforgalmat kiszolgáló infrastruktúrával. Az épület hűtését és fűtését hőszivattyús rendszer biztosítja.



A fejlesztés során három új, tömörfa megmunkálásában kulcsfontosságú gépet állítottak üzembe. Ezek alkalmasak a babaágyak oldalrácsaihoz szükséges alkatrészek magas minőségű és nagy mennyiségű előállítására - közölte a szakember.



A jelenlegi vállalkozás elődjét, a családi tulajdonú Faktum Möbel Bt.-t 1994-ben jegyezték be. A cég a folyamatos fejlesztések nyomán Európa egyik jelentős baba- és gyermekbútorgyártójává vált, ma 19 termékcsalád négyszáznál is több elemét készítik. A 85 alkalmazottat foglalkoztató cégcsoport évente már száz kamionnyi bútorlapot és 400 köbméter tömörfát dolgoz föl.



A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a vállalkozás értékesítésből származó nettó árbevétele tavaly 1,271 milliárd forint volt, az előző évi több mint másfélszerese. A cég adózott eredménye a 2020. évi 32,6 millió forintról tavaly 102,7 millió forintra nőtt.



A cég árbevételének csaknem 60 százaléka exportból származik. Termékeiket a szomszédos országok mellett Görögországban, Belgiumban, Franciaországban, Svájcban, Spanyolországban, Norvégiában, Angliában értékesítik, több éve szállítanak Marokkóba, újabban Izraelbe is - közölte az ügyvezető.