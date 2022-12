Állategészségügy

Nébih: Hajdú-Bihar megyét is elérte a madárinfluenza-járvány

Egy Hajdú-Bihar vármegyei pulykatelepen is kimutatta a madárinfluenza-vírus H5N1 altípusát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma - közölte a Nébih kedden az MTI-vel.



A több mint 25 ezer pulykát tartó nádudvari telepen az állatok levertsége, víz- és takarmányfogyasztásuk csökkenése, gyakoribbá váló elhullásuk vetette föl a madárinfluenza gyanúját. Az állomány felszámolását megkezdték, a gazdaság körül védő- és megfigyelési körzetet jelöltek ki, a partnerországokat értesítették az esetről.



Hozzátették, hogy a vírust Debrecenben begyűjtött mintákban is megtalálták. Ez is azt támasztja alá, hogy az állományokat zártan kell tartani, és meg kell akadályozni, hogy a baromfik vadon élő madarakkal találkozzanak - olvasható a közleményben.



A madárinfluenza vírusát a hivatal honlapján olvasható összesítés szerint az elmúlt hetekben Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád számos településén kimutatták. Az itt bevezetett korlátozások továbbra is érvényben vannak - írta a Nébih.