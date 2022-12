Biztosítás

Allianz: több millió forintot fizethet az, aki biztosítás nélkül szenved síbalesetet külföldön

Hatmillió forintot is kifizethet az a síelő, aki nem köt utasbiztosítást és külföldi pályán szenved balesetet - hívta fel a figyelmet az Allianz Hungária Zrt. az MTI-nek hétfőn elküldött közleményében.



Megjegyezték, hogy a legtöbb síbalesetet esés okozza, de a pályán való ütközés sem ritka. A cég adatai szerint a jellemző sérülések közé tartozik a lábszártörés, a keresztszalag-szakadás, valamint a vállat, hátat és kezet érő ficamok, rándulások.



Egy konkrét esetet nézve, ha például Ausztriában kijelölt pályán síelés közben elesik valaki és lábszártörést szenved, csak a helikopteres mentés kerül 2,2 millió forintba. Az orvoshoz szállítás további 66,5 ezer forint, a sürgősségi orvosi ellátás 3,2 millió forint, a gyógyszer 52,5 ezer forint, a beteg Magyarországra szállítása pedig 338 ezer forint.



Közölték, az európai egészségkártya nem helyettesíti az utasbiztosítást, így nem téríti meg a hegyi mentés és a szállítás költségeit sem, és a turistaközpontokban működő egészségügyi intézmények közül nem mindegyik fogadja el.



Rámutattak: nem mindegy, hogy milyen típusú utazásbiztosítást választ valaki, léteznek kifejezetten a téli sportolási igényekre szabott opciók. Ezeken belül is különbséget kell tenni a kijelölt pályán síelő hobbisportolóknak, a pályán kívül mozgóknak, illetve a versenysportolóknak szóló szolgáltatások között.



Utasbiztosítást kötni az utazás előtt akár 2 órával is lehet online néhány perc alatt - hangsúlyozta a cég közleményében.