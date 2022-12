Kereskedelem

Kisállatkereskedéseket ellenőrzött a Nébih

Az állatkereskedésekre vonatkozó szabályok betartását ellenőrizték 11 fővárosi és vidéki üzletben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szakemberei. Azonnali intézkedésre sehol sem volt szükség, azonban hiányosságok miatt egy kivétellel minden üzlettel szemben eljárást indított a hatóság - közölte a hivatal hétfőn az MTI-vel.



Forgalmas budapesti helyszíneken működő, valamint Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Pest megyei kisállatkereskedésekben tartottak októbertől célellenőrzést a Nébih szakemberei. Az üzletekben azt vizsgálták, teljesülnek-e a vonatkozó jogszabály által kötelezően előírt feltételek, és annak megfelelő-e az eladásra felkínált állatok elhelyezése.



Jellemző hiányosság volt például, hogy az üzletekben nem függesztették ki az állatokkal kapcsolatban elvárt minimális információkat, és pontatlanul vagy egyáltalán nem vezették a nyilvántartásokat. Szintén gyakori hiba volt, hogy az új tulajdonosok számára nem adták át az előírt írásos tájékoztatót, csupán szóban tájékoztatták őket.



Jellemzően az előírtnál kisebb helyen tartottak halakat, kétéltűeket, hüllőket, papagájokat, hörcsögöket, futóegereket, tengerimalacokat és nyulakat. Utóbbinál túlzsúfoltságot is tapasztaltak az ellenőrök - derül ki a Nébih közleményéből. Általános probléma volt a sziámi harcoshalak kifejlett hím egyedeinél, hogy elégtelen méretű akváriumban tartották őket, sokszor úgy, hogy láthatták is egymást, amit állatvédelmi okokból kifejezetten tilt a jogszabály. Néhány esetben az állatok takarmányának tárolása sem volt megfelelő, valamint egy-egy akvárium világítása javításra szorult.



A Nébih megnyugtatónak találta, hogy az állatkereskedések egyikében sem volt szükség azonnali hatósági intézkedésre. Emellett több üzlet dolgozói is jelezték, hogy nem egyszer utasítottak már vissza vásárlót, mert nem érezték kellően felkészültnek az állattartásra.



Ugyanakkor a számos hiányosság miatt a Nébih szakemberei egy kivétellel minden vállalkozóval szemben eljárást indítottak, határidőhöz kötötten kötelezve őket a hibák javítására, valamint a hiányosságok pótlására.



A tapasztalatok alapján a hivatal a jövőben is folytatja a kisállatkereskedések ellenőrzését - közölte Nébih.