Önkormányzat

Rendkívüli intézkedésekre készülnek 2023-ban Békéscsabán

Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba Egyesület) polgármester a jövő évi költségvetés koncepcióját tárgyaló napirendi pont tárgyalásakor elmondta, 2023-ban a békési megyeszékhelyen becslések szerint az energiaárak növekedése miatt 1,5-2 milliárd forint közti többletkiadásra kell számítani. Van némi tartalék az idei költségvetésben, bár annak pontos összege csak év végén lesz meg, "ami egy kicsit enyhítheti a fájdalmat" - jegyezte meg, hozzátéve, hogy jövőre nő viszont a szolidaritási hozzájárulás: várhatóan 842 millió forint, azaz az idei évnél 212 millióval több lesz.



Jövő év második felétől a háziorvosi ügyelet és a védőnői szolgálat állami fenntartású lesz, ami kiadáscsökkenést jelent az önkormányzat számára. Az építményadót és az idegenforgalmi adót szeptemberben már - január 1-ji hatállyal - megemelték - jelentette ki.



Megjegyezte, jelentősen, 16 százalékkal megnőttek a kamatok, így fejlesztési hitelfelvétellel "nem elvetendő, de átgondolandó lépés számolni". A bevételnövelő intézkedések közt említette az iparűzési adó mértékének emelését; és mint mondta, szükség lehet folyószámlahitel-felvételére is.



2021-ben és idén értékesíteni tudtak egy-egy nagyértékű önkormányzati ingatlant, "jövőre ilyet nem látunk" - fogalmazott Szarvas Péter.



Nagy Ferenc (Hajrá Békéscsaba Egyesület) alpolgármester közölte, nem biztos abban, hogy elég lesz az a már meghozott takarékossági intézkedés, amiben határoztak a kulturális intézmények (egyebek mellett múzeum, színház, megyei könyvtár) 3 hónapos bezárásáról.



Hanó Miklós (Fidesz-KDNP) alpolgármester szerint jövő év közepétől már működni fog a Modern városok program részeként fejlesztett geotermikus rendszer (amellyel több önkormányzati intézmény fűtését látnák el), ami csökkenti majd a kiadásokat. Hozzátette, kérték a térség országgyűlési képviselőjét, hogy tárgyaljon kormányzati szereplőkkel a program folytatásának, kiterjesztésének támogatásáról.



Miklós Attila (MSZP) szerint az infláció miatt az idei év szintjén tervezett kiadások is színvonalcsökkenést jelentenek majd. "Kormányzati támogatás nélkül nem gazdálkodható ki a jelenleg 1 milliárd 750 millió forintnak látszó hiány" - húzta alá.



Opauszki Zoltán (Fidesz-KDNP) tanácsnok kiemelte, a közösségi közlekedés és a közétkeztetés költségei valószínűleg emelkedni fognak jövőre.



Az ülésen jelen lévő Herczeg Tamás (Fidesz) országgyűlési képviselő közölte, pontos összeget nem tud mondani, de egyes területek - gyermekétkeztetés, szociális szolgáltatások, köznevelés - működtetéséhez, a többletenergia-költségekhez a kormány "hozzá fog járulni".

A közgyűlés tagjai határoztak arról is, hogy csökkentik a közvilágítás mértékét, bizonyos külső-, illetve iparterületeken pedig teljesen szüneteltetik azt. A polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, a megyeszékhely közvilágítása éves szinten 200-220 millió forintba került, amely a Modern városok programban végzett nagyarányú ledesítés után 25 százalékkal csökkent volna; ám az energiaköltségek növekedése miatt jövőre megközelítőleg 600 millió forintra emelkedik.



Egy munkacsoport felmérte a városi sportlétesítmények állapotát, és azt, hogyan lehetne azokat hatékonyabban üzemeltetni, a szükséges karbantartásokat jobban ellátni. Felmerült az is, hogy a létesítményeket átadnák az azokat használó sportszervezeteknek, továbbá az is, hogy a jelenlegi működtető Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-ben alakítanának ki önálló üzemeltetési üzletágat. A javaslatokról a későbbiekben döntenek.



Az Árpád fürdőben csak az úszáshoz szükséges sátor üzemeltetése jövő január 1. és április 30. között 60-70 millió forintos többletköltséget jelent, amelyet az önkormányzat nem tud vállalni - mondta Szarvas Péter. A fürdő jövő évi üzemeltetéséről a pénzügyi bizottság dönt azt követően, hogy kiderül, kapnak-e forráskiegészítést a sport államtitkárságtól. A bizottság előzetesen egyébként azt a megoldási javaslatot támogatta ülésén, hogy a fürdő csak június 1. és szeptember 30. között legyen nyitva.



Békéscsabán kilencből hat fiókot zárt be a Magyar Posta Zrt., amely levélben most arról tájékoztatta a közgyűlést, hogy az újranyitáshoz éves szinten mintegy 120 millió forinttal kell az önkormányzatnak hozzájárulnia. A közgyűlés ezt elutasította.