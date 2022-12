Gazdaság

Netrisk: több ezer forinttal nőttek az ingatlanok biztosítási díjai

A budapesti családi házaknál az éves átlagos lakásbiztosítási díj az idén meghaladta az 50 ezer forintot, a lakásoknál ugyanez 22 ezer forintot tett ki, szemben az egy évvel korábbi 47 ezer és 19 ezer forinttal - közölte a a Netrisk.hu online biztosításközvetítő kedden.



A sajtóközleményükben kiemelték: a vidéki házak átlagos biztosítási díja csaknem 34 ezerről majdnem 38 ezer forintra nőtt egy év alatt, a lakásoknál pedig a 17 ezer alatti szintről 18 ezer forint fölé emelkedett.



Érdemes elővenni a korábbi lakásbiztosításokat és feltérképezni az aktuális piaci ajánlatokat, különösen akkor, ha valaki korszerűsített vagy komolyabb értékű berendezést szerzett be, például egy hőszivattyús fűtési rendszert telepített - hívták fel a figyelmet.



Besnyő Márton, a Netrisk.hu ügyvezető igazgatója a közlemény szerint elmondta: az alulbiztosítottság az egyik legnagyobb kockázatot jelenti a vagyon-, ezen belül a lakásbiztosításoknál. Baj esetén komoly, akár több millió forintos veszteséget is okozhat, ha az ingatlan piaci értéke meghaladja a biztosításban szereplő maximális összeget - tette hozzá.



A cég adatai szerint a legtöbben - 65 százalék - átutalással fizetik a biztosítási díjat, de a csekkes befizetések aránya még mindig 20 százalék.



Arról is tájékoztattak, hogy a lakásbiztosítások többségét - 55 százalékát - 41-100 négyzetméteres lakóingatlanokra kötötték meg. A legkisebb ingatlan, amely a Netrisknél biztosítással szerepel mindössze 4 négyzetméteres, a legnagyobb pedig több mint 1000 négyzetméteres alapterületetű.



Előrevetítették: jó eséllyel kétszámjegyű drágulás várható azoknál a lakásbiztosításoknál, amelyeknél a biztosítottak rábólintanak az úgynevezett indexálásra. Az indexálás az ingatlanok értékkövetését szolgálja a lakásbiztosításoknál - magyarázták.



A Netrisk online biztosításközvetítőt 1994-ben alapították, regisztrált ügyfeleinek száma meghaladja az egymilliót.